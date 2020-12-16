В Шымкенте прошла первая велогонка после больше полугода строгих карантинных мер. Она собрала порядка 40 спортсменов.

Старт первой послекарантинной велогонки в Шымкенте дан! Спортсмены-любители проедут 16 километров. Кем-то движет спортивный азарт — не просто хотеть победы, а изо всех сил рваться к ней! Другие решили устроить велопрогулку в морозный день.

Григорий Пашкин активно «крутит педали» второй год. 20-летний парень катается на велосипеде для поддержание физической формы. К финишу молодой велосипедист пришел первым.

«Это единственна гонка в Шымкенте и как упустить такую возможность, тем более что погода такая хорошая. Проехали 16 километров, проехали отлично, приехал первым, настроение отличное. Поначалу была групповая гонка, потом все отъехали, и я сам в одиночестве был», — говорит Григорий ПАШКИН, велосипедист-любитель.

Велогонку посвятили Дню Независимости. 40 спортсменов — среди которых всего одна девушка. 22-летняя Актоклын Бухарбаева ездит на велосипеде все свободное время. Сегодня, говорит участница веломарафона, ей не хватило конкуренции.

«Мне нравится велоспорт, надо выходить на такие старты, поддерживать продвигать. Гонка неожиданная, не все успели подготовиться, очень скучно нет мотивации кого то обогнать, лучше было бы проиграть но в большой компании. Чем быть одной и стоять на пьедестале. Надеюсь в будущем будет больше участников и будет интересная борьба», — говорит Актолкын БУХАРБАЕВА, велосипедист-любитель.

Соревнования проходят с соблюдением строгих саннорм. Все участники сдали ПЦР-анализы.

Велогонка продлится два дня. На финишную прямую, вслед за велосипедистами-любителями, выйдут профессионалы.