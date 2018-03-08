Директор шымкентского зоопарка объезжает «свои владения» на электроскутере)))

«Не думала, что вот так встречу Нургазы Бухарбаева в непривычной обстановке)) Раньше только на заседаниях маслихата видела, а тут он ездит на мопеде и проверяет, хорошо ли ухаживают за животными))) В праздник!🤗, — написала пресс-секретарь акима Шымкента Айгерим Жумагулова в своем аккаунте Facebook.

А в зоопарке сегодня многолюдно. Многие, как я, решили провести 8 марта с детьми. А у меня племянников очень много😂 Самый бюджетный вариант их развлечь в Шымкенте — это привести их в зоопарк))) Кстати, здесь много чего изменилось, приятно и удобно стало гулять. Обязательно приходите!»