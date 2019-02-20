В Шымкенте в общей средней школе №29 им. А. Молдагуловой состоялась встреча депутатов маслихата г. Шымкента Н. Бухарбаева и Г. Курманбековой с избирателями.

В ходе встречи народные избранники сразу перешли к вопросам-ответам, чтобы узнать о самых насущных проблемах жителей округа. Большая часть вопросов касалась коммунального хозяйства и благоустройства. Так жители говорили о том, что требуется благоустройство двора дома № 42 по улице Гагарина. А в магазине, расположенном рядом со школой № 29, продается наливной спирт. Владельцы не прекращают торговлю горячительным даже после многочисленных жалоб.

Требует благоустройства двор дома по улице Калдаякова №9. 118 и 40 автобусные маршруты после 19.30 сходят с линии и уехать по этим направлениям можно только на такси. На улице Исмаилова и Павлова нет автобусных остановок, есть только специальный знак «Остановка». Жители просят построить автобусные павильоны.

Группа многодетных матерей из микрорайона Сауле подняла проблему жилья.

Остается нерешенной проблема с парковкой автомобилей возле рынка Комеш Булак «, таксисты продолжают ставить авто в неположенном месте, во дворах домов, тем самым создают проблемы для пешеходов и других участников движения. С отдельной просьбой собравшиеся обратились к участковым, чтобы те активизировали свою работу. Кроме того беспокойство жителей вызывает огромное число бродячих собак, которые собираются рядом с рынком. Еще одна базарная проблема — он живет и днем и ночью. «Комеш булак» гудит, крики нарушают покой и сон.

В завершении встречи народные избранники пообещали жителям все озвученные проблемы держать на контроле.

Подробный отчет был опубликован в facebook на страницах Нургазы Бухарбаева и Дастана Асқарұлы