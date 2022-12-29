Депутат маслихата: Шымкенту нужны бэби боксы

Установить бэби-боксы в Шымкенте предлагает депутат городского маслихата. По словам Нургазы Бухарбаева на юге они будут востребованы. Депутат даже готов забрать первого оставленного в бэби-боксе младенца.

Шымкенту необходимы бэби-боксы. С таким заявлением выступил депутат городского маслихата Нургазы Бухарбаев. По его словам это станет профилактикой абортов и выброшенных на улицу детей. Установить бэби-боксы можно в медицинских учреждениях или в родильных домах: женщины смогут анонимно оставить нежеланного ребенка, а врачам поступит сигнал о том, что в бэби-боксе кто-то есть. Ребенку окажут медицинскую помощь, а затем в дом малютки. Депутат Бухарбаев готов усыновить первого оставленного в бэби-боксе ребенка, если закон позволит.

«С этим вопросом я горздраву обращался, он обосновывает это тем, что практика была и что будет много подкидышей, я задал встречный вопрос подкидышей ну ладно 5-6 будет, а сколько мы не нашли? А скольких может аборты сделали, мы же не знаем этого, это вопрос общества, воспитания.

Журналист: Первого ребенка я слышала, которого положат в бэби бокс, вы его планируете усыновить?

«Это вопрос ответственный, в законе потом я прочитал, оказывается мать, которая оставила ребенка, если не написала отказную, то ребенка отдают в детдом и усыновлению он не может отдаваться. Может это старое законодательство, которое осталось без внимания. Если закон позволит, то мы с семьей будем вопрос этот обсуждать, так как надо это показывать, не просто говорить», — говорит Нургазы Бухарбаев, депутат маслихата г.Шымкента.

По словам депутата, Шымкенту хватит 4-5 бэби-боксов. Бюджет маслихата позволит установить их в городских медицинских учреждениях. Депутат уверен, одна спасённая жизнь — это победа целого общества. При этом, по словам адвокатов, если мама оставила ребенка в бэби-боксе, то фактически она отказывается от него.

«Это уже будет государство отдел опеки, аким будет решать вопрос, суд, в зависимости от постановки вопроса. Чтобы мама отказную написала, она должна признана быть мамой, а бэби-бокс исключает эту процедуру, у него мамы по закону нет. Такое надо сделать, спасти 10-20 человек, чем дитя находится в помойке«, — говорит Евгений Яворский, адвокат.

В Казахстане был установлен один единственный бэби-бокс. Его установили в 2020 году в одной из больниц Алматинской области. Но по словам представителей министерства здравоохранения, устройство оказалось невостребовано. Ни одного ребенка за два года там не оставили.

«Наша самая главная цель -это профилактика того, чтобы не было такого, что женщина оставляет своего ребенка, начиная от ПМСП когда планируется семья, начинается беседа о том, чтобы готовить женщину к родам, чтобы семья понимала, что этот ребенок им нужен«, — говорит Светлана Ермеккалиева, и.о. директора дома ребенка г.Уральска.

В этом году в Шымкенте одного младенца нашли студентки на детской площадке. Ребенку оказали медицинскую помощь, но он успел получить переохлаждение. Маму нашли, а ребенка передали в дом малютки. А в прошлом году рабочие нашли тело мертвого младенца в мусорном баке. Его завернули в ткань и положили в пакет. Молодую мать тогда также нашли.

Таких женщин судят по двум статьям. За оставление ребенка в опасности, по которой грозит штраф или исправительные работы, и убийство матерью новорожденного ребенка, наказывается ограничением, либо лишением свободы на срок до 4 лет.