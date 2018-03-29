На городских клумбах расцвели более 1 млн 300 тыс. тюльпанов. В основном это голландские сорта тюльпанов 6 разных цветов — желтый, красный, синий, оранжевый, розовый и фиолетовый.

К слову, тюльпаны высаживали по специально разработанным схемам, например, в виде национального орнамента, логотипа города или геометрических фигур

Специалисты напоминают, что это тюльпановое великолепие в городе продержится не более месяца, поэтому предлагаем всем не упустить момент и насладиться красивейшими клумбами.

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А на смену тюльпанам придут цветы разных сортов. Они украсят газоны, фонтанные комплексы и разделительные полосы городских улиц.