Как сообщили в Генпрокуратуре, деньги задержанный получил за увод человека от уголовной ответственности.

В Южно-Казахстанской области задержан сотрудник прокуратуры Енбекшинского района Шымкента, сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры Казахстана.

Как уточнили в надзорном ведомстве, 28 марта сотрудники группы внутренней безопасности прокуратуры Южно-Казахстанской области совместно с антикоррупционной службой региона при возврате части суммы от ранее полученной взятки задержали прокурора прокуратуры Енбекшинского района Шымкента — гражданина У.

«Денежные средства получены за решение вопроса по уводу гражданина К. от уголовной ответственности. По делу проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в генпрокуратуре.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.