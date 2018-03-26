В городе Туркестан полицейские задержали иностранца, занимавшегося кражами трансформаторов.

В дежурную часть УВД г. Туркестан поступило несколько заявлений от местных жителей о том, что у них украли трансформаторы.

К примеру, в январе в полицию обратился 60-летний потерпевший, который сообщил, что неизвестные лица похитили с его подворья трансформатор, стоимость около 700 000 тенге.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские УВД г. Туркестан задержали подозреваемого, гражданина Узбекистана, 1978 г.р.

Следствием установлена причастность задержанного к четырем кражам чужого имущества. Подозреваемый взят под стражу. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье кража.

Южноказахстанские полицейские рекомендуют жителям области внимательно относиться к своему имуществу. Не стоит оставлять ценные вещи без присмотра, которые могут привлечь злоумышленников. Необходимо обеспечить свои подворья и дома надежной охранной сигнализацией и «тревожной кнопкой» для вызова полиции.

Если же Вы стали жертвой кражи чужого имущества, то необходимо незамедлительно обращаться в полицию по телефону «102».