Гражданин Узбекистана серьезно пострадал в Туркестанской области

В Туркестанской области помощь спасателей и медиков понадобилась 56-летнему гражданину Узбекистана. Мужчина упал в траншею глубиной около 4 метров возле рынка в селе Рыскулов Тюлькубасского района. Пострадавшему оказана экстренная медицинская помощь. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Происшествие случилось неподалёку от центрального рынка села Рыскулов. Глубокая траншея — около четырёх метров — не была ограждена. Именно туда и сорвался 56-летний мужчина, гражданин Узбекистана, работавший неподалёку.

Сотрудники службы ЧС прибыли оперативно. Пострадавшего извлекли с помощью специального оборудования и передали в руки медиков. Первую помощь оказали на месте.

Пресс-служба Управления здравоохранения Туркестанской области: «У пациента диагностированы перелом таза, шести рёбер, закрытая травма грудной клетки, ушиб лёгких, ссадины в области затылка. Он пережил травматический шок. Несмотря на то, что пострадавший пришёл в сознание, его состояние остаётся тяжёлым, но стабильным».

Позже мужчину транспортировали в Ташкент спецбригадой и под постоянным контролем врачей. Как сообщили в местной администрации, он приехал в Казахстан на заработки. Что именно стало причиной падения — неосторожность или нарушение техники безопасности — теперь выясняют соответствующие службы.