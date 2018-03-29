8 школ Шымкента нуждаются в экстренном ремонте. Именно их и будут приводить в порядок в первую очередь. По словам специалистов, капитальный ремонт пройдет только в тех учебных заведениях, которые были построены еще в 80-ых годах прошлого столетия.

Какие строительные компании будут проводить ремонт? Об этом станет известно после проведения конкурса государственных закупок, который пройдет в апреле.

«В срочном ремонте нуждается кровля школы. Необходимо так же заменить стеклопакеты и двери,… покрасить стены», — показывает школу Болат Асылбеков, заместитель директора по хозяйственной части сш № 47 им. Т. Тажибая.

Городская школа № 47 за 30 лет ни разу не видела капитального ремонта. Лишь в 1998 году удалось добиться замены кровли. Сегодня крыша, окна, двери и полы нуждаются в срочной замене.

«Здесь видно, что полы провалились. А эту дыру мы латаем своими силами, каждый год. Но все безрезультатно. А эти двери были установлены еще в 1987 году. Конечно, спустя тридцать лет, школа нуждается в капитальном ремонте», — добавил Болат Асылбеков.

И это далеко не единственная школа, которая нуждается в капитальном ремонте. Подобных учебных заведений в Шымкенте восемь. Из бюджета уже выделили 2 млрд 236 млн тенге. Осталось определиться с подрядчиком.

«В пяти школах из восьми ранее никогда не проводились какие-либо ремонтные работы. В оставшихся трех учебных заведениях ежегодно проводился лишь средний ремонт», — говорит Пазылхан Асауов, заведующий сектором отдела образования Шымкента.

В этом году также выделены дополнительные 218 млн тенге. Их потратят на текущий ремонт 118 городских школ. Строителям предстоит провести опрессовку отопительной системы учебных заведений, покрасить, побелить и подготовить школы к новому учебному году.

Бахром Абдуллаев