Желающих возглавить ЮКГУ им. М. Ауэзова в Шымкенте оказалось 13 человек. После завершения приема документов для участия в конкурсе по избранию ректоров трех высших учебных заведений, в числе которых и шымкентский вуз, МОН РК обнародовал списки претендентов.

Список лиц, подавших документы для участия в конкурсе на занятие вакантной должности ректора республиканского государственного предприятия «Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова» на праве хозяйственного ведения.

1. Байболов Канат Сейтжанович. Кандидат технических наук. Проректор по учебной и учебно-методической работе Южно-Казахстанского государственного университета имени М. Ауэзова.

2. Мырхалыков Жумахан Ушкемпирулы. Доктор технических наук, профессор. Советник по науке и инновационной деятельности Южно-Казахстанского государственного университета имени М. Ауэзова.

3. Раимбердиев Талжан Пердешевич. Доктор технических наук, кандидат технических наук. Вице-президент по науке и инновациям Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Ясави.

4. Кожамжарова Дариякуль Пернешовна. Доктор исторических наук, профессор. Ректор Таразского государственного педагогического университета.

5. Кульдеев Ержан Итеменович. Кандидат технических наук. Заместитель Генерального директора АО «Институт металлургии и обогащения».

6. Балабиев Кайрат Рахимович. Доктор юридических наук, ассоциированный профессор. Секретарь маслихата Южно-Казахстанской области.

7. Касымбеков Бактыбай Ашимбекович. Доктор технических наук, кандидат технических наук. Советник заместителя премьер-министра Республики Казахстан.

8. Жусупбеков Сарсенбек Сейтбекович. Кандидат технических наук. Профессор Алматинского университета энергетики и связи.

9.Сембиев Ордабай Зайтаевич. Доктор технических наук. Профессор Южно-Казахстанского государственного университета имени М. Ауэзова.

10. Досжанов Максут Жарылкасынович. Доктор технических наук, кандидат технических наук. Профессор кафедры Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата.

11. Касабеков Сайлау Аманжолович. Доктор философских наук, кандидат политических наук. Генеральный директор НПК «САТТІ».

12. Айткулов Досмурат Кызылбиевич. Доктор технических наук, кандидат технических наук. Заместитель директора Института геологических наук имени К.И. Сатпаева.

13. Абдрасилов Болатбек Серикбаевич. Доктор биологических наук, кандидат физико-математических наук. Председатель Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

В состав республиканской комиссии, которая будет рассматривать кандидатуры соискателей, входят Ассоциация вузов РК, профсоюзы работников образования, депутаты Сената и Мажилиса Парламента, ученые, представители бизнес-структур и другие общественные деятели. Окончательное решение по кандидатам принимает республиканская комиссия путем голосования.