В Шымкенте планируется построить новый многофункциональный жилой комплекс.

И все бы ничего, если бы не участок под строительство – 4 сотки в непосредственной близости от учебного заведения. Но самое интересное, что земля, на которой планируется строительство, еще 17 лет назад принадлежала вузу. Кому и на каких условиях отошла эта земля, разбиралась наша съемочная группа.

Этот участок вблизи одного из корпусов Южно-Казахстанского университета уже успел поменять несколько владельцев. Еще в 2003 году при акиме Жумжаеве он был отчужден у тогда еще ЮКГУ. Что послужило основанием для отчуждения – неизвестно.

Главный архитектор Шымкента Нурлан Архабаев говорит, что владелец участка дважды обращался в госорган с заявлением об изменении целевого назначения участка.

По словам Нурлана Архабаева, положительное решение земельная комиссия могла принять только по одной причине – в ее составе нет действующих архитекторов, которые однозначно подняли бы вопрос о соблюдении норм и требований при строительстве. К слову, есть ли у владельца документы, разрешающие начать строительство, в архитектуре не знают.

Мы надеялись прояснить этот вопрос у владельца. Нам пообещали предоставить официальный комментарий, но на момент выхода сюжета его не было. В неофициальной беседе нам пояснили, что все разрешения от акимата получены. Вот только в архитектуре утверждают обратное. Получится ли у владельца участка втиснуть в этот пятачок многофункциональный жилой комплекс в нарушение всех требований, предъявляемых к расстоянию между жилыми домами и учебными заведениями? Похоже владелец участка в этом не сомневается.