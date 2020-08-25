Видеозапись, где на одной площадке собрались десятки человек облетела социальные сети.

На кадрах: без дистанции и масок на небольшой площадке: людей, похоже, не смущает ни пандемия, ни действующий в стране масочный режим.

Авторы ролика заверили — это Шымкент, а в очереди — абитуриенты с родителями. Мол, все они пришли сдать документы на зачисление в Южно-Казахстанский государственный университет. Вот только на второй день на той же самой площадке было пусто. В деканате пояснили, люди поверили рассылке. В ней, якобы, говорилось о том, что документы в вуз будут принимать только до 25 августа. Поверив рассылке, которая оказалась фейком, несколько десятков жителей собрались возле ЮКГУ.

«Люди хотели сдать оригиналы своих документов, но по республике принято решение, что, согласно гибкому графику можно принимать документы. И мы всем разъяснили, что оригиналы документов будем принимать в сентябре, это будет несложно, мы разделим студентов по специальностям и пофакультетно соберем с них документы в течение сентября без скопления людей», — пояснил Кайрат НУРМАНБЕТОВ, первый проректор ЮКГУ им.М.Ауезова.

Желающих поступить в университет оформляют онлайн на платформе ZOOM. По видеозвонку абитуриент предоставляет свои данные. Заполненную анкету направляют в деканат. С 1 августа заявки принимают 30 специалистов.

Через ZOOM принимаем всех абитуриентов, до последнего студента будем принимать. Оформляем всех — очников и заочников, тех кто поступает на грант и на платной основе. В онлайн конференции в очереди у меня сейчас стоит 34 студента. С утра я уже приняла 8 студентов. На одну заявку мы тратим 5 минут, если появляются проблемы с интернетом, то, максимум, уходит 10 минут»,- рассказала Маржан МОЛДАХАНОВА, технический секретарь приемной комиссии университета.

Как подключиться к видеоконференции рассказывают наглядные инфотаблицы перед входом в здание. Первокурснику Рамазану Отебаю подать заявку на зачисление в университет удалось сразу. Студент поступил на грант, планирует стать диджитал-специалистом.

«Я сегодня пришел и тут же узнал, как можно зайти в видеоконференцию, связался с представителем приемной комиссии и за 5 минут мне заполнили заявку. Я выиграл грант и поступаю на бесплатное обучение, жаль, что в этом году оно начнется в дистанционном формате. Надеюсь, когда карантин снимут, я лично познакомлюсь и с преподавателями, и с одногруппниками», — надеется парень.

В прошлом году только в этот вуз зачислили 7 тысяч студентов. В этом году желающих оказалось меньше. Прием заявлений онлайн продолжится до конца августа.

Анастасия Новикова