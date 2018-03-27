Жительница Шымкента, недовольная вердиктом медико-социальной комиссии, обратилась за помощью к журналистам. По мнению женщины, ее права грубо ущемлены. Однако, медики уверяют, что действовали исключительно в рамках закона.

Инвалид третьей группы Гульмира Шынболатова говорит, что из-за болезни не может найти нормальную работу. Гормональные препараты, которые она вынуждена постоянно принимать, оказывают влияние на весь организм. Если что-то и лечат, остальное, как говорится, калечат. И не смотря на это, члены медико-социальной комиссии, посчитали, что ей стало лучше настолько, что когда подошло время присвоить ей вторую группу инвалидности бессрочно, перевели ее в третью группу, мол, подлечилась.

Гүлмира Шынболатова, пациентка: «Когда я, в этом году, обратилась в Абайскую ВТЭК, они мне выдали заключение о третьей группе. Но у меня ревматоидный полиартрит – это неизлечимое заболевание и со временем состояние, несмотря на терапию, только ухудшается. На мой вопрос: я что, вылечилась? — мне никто ничего не ответил толком. Только сказали: не согласны – обращайтесь в областную комиссию».

Женщина так и сделала. Сегодня специалисты областной медико-социальной комиссии обследовали Гульмиру Шынболатову и вынесли решение – вердикт их коллег из районной комиссии верен.

Ернар Пернекулов, руководитель отдела медико-социальной экспертной комиссии ЮКО: «Мы по вашему заявлению проверили результаты ваших обследований. Наши коллеги вынесли правильное решение, оно полностью соответствует нормам закона. Если вы не согласны, можете обратиться в суд».

Торехан Даутов, член комиссии: «Вы получили базовую терапию. Благодаря правильному лечению, в вашем состоянии наметились значительные улучшения. Ревматоидный артрит – хроническое заболевание. Никто не может сказать, что вы полностью излечитесь. Согласно закону, в течение пяти-шести лет мы вас наблюдаем и только, если лечение не дает положительных результатов, мы присваиваем ту группу инвалидности пожизненно. Если же есть улучшение, то группа инвалидности меняется».

Но такой ответ женщину не удовлетворил и она намерена воспользоваться своим гражданским правом обращения в суд.

Саида Турсуметова