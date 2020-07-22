Согласно приказу Министра труда и социальной защиты населения РК 31,9 тыс. гражданам автоматически продлены сроки инвалидности на 3 месяца. При этом выплата государственных пособий произведена 17 июля т.г. по ранее установленной группе инвалидности.

Кроме того, более 9 тыс. казахстанцев оформили или продлили инвалидность в онлайн режиме через портал eGov.kz. Данная возможность, наряду с автоматическим продлением была предоставлена лицам с инвалидностью в целях предотвращения массового скопления людей в государственных учреждениях и снижения рисков заражения коронавирсной инфекций. В течение всего периода действия ограничительных мер в связи с распространением СOVID-19 граждане смогут подать заявления для установления и переосвидетельствования инвалидности в электронном формате.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале eGov.kz и иметь электронную цифровую подпись (далее – ЭЦП).

После выполнения входа необходимо нажать в правом верхнем углу кнопку с выпадающим списком, выбрать «Электронные обращения» и «Заказать услугу онлайн».

Далее заявитель попадает в личный кабинет, где ему необходимо нажать на кнопку «Создать». Затем требуется заполнение полей («регион», «адрес фактического проживания», «мобильный телефон» и др). В поле «Получатель» нужно выбрать «Территориальный департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции». Кроме того, необходимо приложить сфотографированные или отсканированные копии документов. Список можно посмотреть, перейдя по ссылке «Список необходимых документов».

Завершающим действием будет подпись заявки с помощью ЭЦП-ключа. Для этого необходимо нажать кнопку «Выбрать сертификат» и выбрать файл, имя которого начинается с «RSA…», затем система потребует ввести открытый пароль.

В результате подачи обращения заявке будет присвоен статус в личном кабинете.

Отметим, что впервые возможность подать заявление на установление инвалидности через портал eGov.kz у казахстанцев появилась во время введения чрезвычайного положения. С марта по июль текущего года данным способом инвалидность была установлена 9 699 гражданам.

Напомним, ранее на заседании Правительства Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил ускорить процесс автоматического продления сроков инвалидности, переосвидетельствование которых выпадает на период карантина.