Все, что нужно знать об установлении инвалидности заочно

Пилотному проекту «Заочное установление инвалидности» в этом году исполняется два года.

Согласно проекту, при заочном установлении инвалидности обезличенные данные пациента направляются в электронном виде экспертам Министерства труда и социальной защиты по всей республике за пределами территории, где окончательное экспертное заключение принимается большинством голосов на основании медицинских данных пациента. Пилотный проект исключает не только хождения по разным инстанциям, избавляет от бумажной волокиты, но и предупреждает все возможные коррупционные риски, отмечают эксперты.

Раньше пациенты могли месяцами лежать в больнице, чтобы получить инвалидность, проходить обследования в поликлинике, собирать различные документы и только после этого пройти медико-социальную экспертизу и получить документ об инвалидности. По пилотному проекту этот порядок изменился. Теперь инвалидность назначается заочно, без участия пациента, путём экспертизы документов.

Фарида Оспанова, руководитель отдела медико-социальной экспертизы №6 по Туркестанской области:

«Уже два года реализуется пилотный проект по заочному освидетельствованию инвалидности. Перечень нозологических форм, при которых проводится заочное освидетельствование, включает следующие заболевания: злокачественные новообразования, туберкулез всех локализаций, болезни системы кровообращения. В целом по 12 заболеваниям».

Процесс заочного освидетельствования инвалидности теперь занимает не более недели с момента отправки всех готовых документов.

Фарида Оспанова, руководитель отдела медико -социальной экспертизы №6 по Туркестанской области:

«При заочном установлении инвалидности обезличенные данные пациента направляются в электронном виде экстерриториальным экспертам Министерства труда и социальной защиты по всей республике, где окончательное экспертное заключение принимается большинством голосов на основании медицинских данных пациента. Таким образом, данный проект исключает посещение гражданами различных инстанций, избавляет от бумажной волокиты, а также предотвращает все возможные коррупционные риски. То есть все остальные процессы проходят без участия врача и пациента за счет интеграции информационных систем Министерства здравоохранения РК и Министерства труда и социальной защиты населения».

При несогласии с заключением, услугополучатель может обжаловать его в территориальном подразделении по месту постоянного жительства или в суде.

С начала года в Туркестанской области из 7 885 рассмотренных дел медико-социальной экспертизы, более 1,5 тыс. засвидетельствованы заочно. В Шымкенте — 852.