100% государственного пакета акций аэропорта Шымкента планируют передать в коммунальную собственность. Проект постановления Правительства о передаче объекта будет вынесен на обсуждение до конца апреля, сообщает Informburo.kz.

Сейчас аэропорт находится на балансе Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК и в доверительном управлении «Airport Management Group» при национальной компании «Қазақстан темір жолы», сообщил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Южно-Казахстанской области Максат Мырзабаев.

После передачи аэропорта в коммунальную собственность планируется построить новый терминал для пассажиров.

«Аэровокзал аэропорта был построен в 1968 году и предназначен для обслуживания 100 пассажиров в час. В 2015 году АО «Аэропорт Шымкент» провело реконструкцию пассажирского терминала на обслуживание 200 пассажиров в час. В 2017 году пассажиропоток через аэропорт составил 811 тысяч человек, с каждым годом пассажиропоток увеличивается. В связи с увеличением пассажиропотока и, учитывая перспективы, необходимо построить новый пассажирский терминал (аэровокзал) пропускной способностью не менее 600 пассажиров в час», – говорится в ответе на запрос.

Аэропорт Шымкента внесён в список приватизации в 2018 году, но акимат ЮКО направил предложение Правительству передвинуть срок приватизации на конец 2020 года. Это нужно, чтобы успеть передать аэропорт в коммунальную собственность для строительства нового терминала.

На строительство нового аэровокзала выделение средств из областного или местного бюджета не предусмотрено, возводить терминал планируют за счёт инвесторов, уточнил Максат Мырзабаев.

«Новый пассажирский терминал (аэровокзал) даст возможность качественно обслуживать не менее 600 пассажиров в час, который будет соответствовать всем современным требованиям», – подчеркнул замруководителя управления пассажирского транспорта.