Аэропорт Шымкента не будет работать днем больше месяца

Аэропорт Шымкента до 3 мая не будет работать в дневное время.

Рейсы будут выполнять только в вечернее и ночное время. Об этом сообщила авиакомпания Scat. Также ведется ремонт подъездной дороги к воздушной гавани, пассажиров просят приезжать заранее.

По этому тротуару авиапассажиры, встречающие и провожающие, теперь добираются в шымкентский аэроопорт. Доехать на машине к главным воротам воздушной гавани пока не удастся. Основную дорогу ремонтируют. Полицейские регулируют движение автомобилей, перегородив въезд спецмашиной.

Авиапассажиры говорят: новый ремонт доставляет колоссальные неудобства. Многим приходится идти пешком большое расстояние с тяжелыми чемоданами. Помимо этого люди недовольны тем, что их местоположение не может обнаружит такси.

«Ужас, мы в шоке! Мы с чемоданами идем после заграницы вот так вот, по такой не ровной дороге. Ну это правда, ну это просто ужас. Такое может быть у нас», «Да такси долго идти», «Вот видите же сами, пока ремонт не закончат, будет неудобно. Смотрите с чемоданами идем. Ну вот ремонтируют видим, наверное, не успевают»,- рассказали жители Шымкента.

Преодолевать трудности авиапассажирам приходится из-за ремонта, который ведется на подъездной дороги к воздушной гавани. Подрядчики полностью убрали старый асфальт, чтобы проложить новую дорогу. Работу, которую строители планировали закончить через неделю, затянулась. Говорят: помешала непогода.

Азамат Алтаев, заместитель директора ТОО Алем Транс Жол:

«Сейчас идут работы по подготовке укладки нового асфальта. Мы также поменяли бордюр. Сверху планируем уложить брусчатку. На всех трех стоянках будет новый асфальт. Сейчас ведутся подготовительные работы, из-за непогоды. Этой дорогой и стоянкой смогут пользоваться, когда сдадут в эксплуатацию новый аэропорт».

Кроме того в воздушной гавани начался ремонт взлётной полосы. Он продлится месяц. Поэтом днем аэропорт Шымкента работать не будет. Пассажирам советуют уточнять статус рейса в справочных службах и приложении.

Пресс-служба авиакомпании Scat:

«С 1 апреля по 3 мая 2024 года аэропорт Шымкента не будет работать с 10:30 до 18:30. В это время будет проводится ремонт взлетно-посадочной полосы. В связи с внесением изменений в расписании выполнения рейсов, пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, приложениях и службах аэропорта»

Во избежание заторов пассажиров просят прибывать в аэропорт заранее, а машины оставлять на парковке нового терминала.