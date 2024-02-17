Авиакомпания SCAT получила аэропорт Шымкент в доверительное управление

«В настоящее время заключен договор о передаче инвестору АО «Авиакомпания «SCAT» государственного имущества АО «Аэропорт Шымкент» в доверительное управление без права выкупа сроком на 10 лет», – сообщили «Курсиву» в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента.

Напомним, в прошлом году шымкентский аэропорт исключили из плана приватизации, но до этого воздушную гавань несколько раз пытались выставить на тендер по передаче в доверительное управление с правом выкупа. Один из тендеров был отменен до начала по постановлению суда – авиакомпания SCAT обжаловала постановление держателя акций аэропорта, управления финансов города Шымкента, о передаче объекта в доверительное управление. SCAT строила новый пассажирский терминал в аэропорту (соглашение об этом было заключено в 2018 году с акиматом Шымкента) и не подавала заявку ни на один из тендеров, считая, что имеет приоритетное право на получение аэропорта в доверительное управление.

Запуск нового терминала в аэропорту Шымкента планировался еще на 2020 год – срок строительства, судя по примечаниям к финансовой отчетности авиакомпании, составлял всего семь месяцев, договор с подрядчиком был заключен в конце ноября 2019 года. Но пандемия, неясность с будущим управляющим аэропорта и проблемы с территорией вокруг строящегося здания сроки значительно затянули.

В декабре 2023 года новый терминал аэро­порта Шымкент не открыли. Очередной дедлайн – будущее лето. «Ввод в эксплуатацию нового пассажирского терминала планируется до 1 июля 2024 года», – сообщили в управлении пассажирского транспорта и авто­мобильных дорог Шымкента. И пояснили, что стало причиной задержки:

«Завершение реализации проекта в 2023 году не представилось возможным по следующим причинам: необходимость проектирования и строительства четырех галерей с телескопическими трапами, которые в первоначальном проекте не были предусмотрены ввиду отсутствия необходимого земельного участка; необходимость строительства нового перрона с увеличением прочности покрытия, прилегающего к терминалу».

В управлении добавили, что на сегодня показатель выполнения проекта «Строительство нового пассажирского терминала» составляет 87%. Прошлым летом, по информации того же управления, этот показатель составлял 85%.

Судя по последней доступной отчетности авиакомпании SCAT, стоимость незавершенного строительства на конец 2022 года составляла больше 10 млрд тенге, из которых 8,4 млрд – стоимость терминала и 1,66 млрд тенге – оборудования к установке. В отчете указывается:

«Компания с 2019 г. осуществляет строительство нового международного терминала в аэропорту г. Шымкент. Проект осуществляется в рамках реализации индустриально-инновационной политики развития г. Шымкент, создания условий для увеличения транзита товаров и услуг по Центрально-Азиатскому транспортному коридору, создания авиационного центра высокоэффективного обслуживания пассажиров и грузов с высоким уровнем безопасности, комфорта и качества».

На строительство нового пассажирского терминала в Шымкенте и приобретение оборудования для него авиакомпания взяла кредит в Халык Банке по ставке 14% годовых. «На строительство терминала частично получены льготы государства в виде компенсации части вознаграждений по займам от АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» и заключено соглашение на субсидирование процентной ставки 8% годовых по целевым займам на строительство и закупку оборудования», – сообщает авиакомпания SCAT в отчетности за 2022 год.

В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента сообщили, что SCAT продолжит вкладываться в аэропорт:

«Инвестором планируется строительство ангарного комплекса для обслуживания воздушных судов, модернизация топливозаправочного комплекса для оперативной заправки воздушных судов, гостиничного комплекса, обновление и приобретение новой спецтехники для наземного обслуживания воздушных судов, грузового терминала с перроном и подъездными путями, открытие авиационно-технического центра для обслуживания воздушных судов, цеха бортового питания».

Стоит отметить, что в соглашении авиакомпании с шымкентским акиматом в 2018 году речь сразу шла о том, что SCAT построит целый аэропортовый комплекс, а не только новый терминал. Со стороны акимата, добавили в управлении, были проведены работы по строительству автостоянки перед новым терминалом на сумму 921 млн тенге, строительству подъездной дороги (1,7 млрд тенге) и инженерных сетей (6,1 млрд тенге).

Татьяна Николаева