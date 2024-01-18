Когда заработает новый терминал аэропорта Шымкента

Новый терминал аэропорта Шымкента планируют сдать в июле этого года, передает OTYRAR.

Объект превратился в долгострой, сначала из-за пандемии, а затем из-за судебных разбирательств.

По данным чиновников, на сегодняшний день выполнено 85 процентов работ. Второй этап строительства подходит уже к концу. В целях поддержки инвестора, администрация города завершили за свой счет строительство инфраструктурных сетей, дороги и парковки.

Досымхан Жанузаков, руководитель отдела управления ПТ и АД г. Шымкента:

«В целях поддержки инвестора, строительство инфраструктурной системы, ведущей к новому терминалу, было осуществлено акиматом Шымкента. Дорога построена. Кроме того, перед аэропортом построена новая большая парковка. На это из бюджета было выделено 6 млрд 200 миллионов тенге. Новый терминал состоит из 7 зон».

В акимате также заявили, что терминал откроет новые маршруты и увеличит количество туристов в Шымкенте. Площадь обслуживания действующего аэропорта составляет 1800 квадратных метров, а площадь новой воздушной гавани — 35 тысяч квадратных метров. Строительство взлетно посадочной полосы планируют осуществить на шести гектарах земли. Помимо этого в воздушной гавани появится шесть новых телескопи́ческих трапов.

Досымхан Жанузаков, руководитель отдела управления ПТ и АД г. Шымкента:

«Планируем запустить новый терминал аэропорта в первом полугодии этого года. Первый этап строительства уже завершен. Работы по второму этапу продолжаются. Если нынешний аэропорт имеет пропускную способность 200 пассажиров, новый пассажирский терминал будет обслуживать 2 000 пассажиров в час».