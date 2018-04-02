На сегодняшний день в акимат Шымкента поступило 36411 обращений, начиная с 2017 года.

На мессенджер WhatsApp поступило 16125 сообщений, на 15833 из них уже даны ответы, 292 находятся на рассмотрении. Больше всего сообщений касалось проблем санитарии и благоустройства (3187), ремонта дорог (2001), обеспечения коммунальными благами (2867), канализации и ирригации (1004), общественного транспорта (3562), отопления в зимний период (346), других проблем (2992).

В Instagram акимата поступило 7102 заявления, в Сall-центр – 3818 (в основном сюда звонили в справочных целях). Чаще всего в Instagram обращались по вопросам работы пассажирского транспорта, ЖКХ и ремонта дорог. В круглосуточную диспетчерскую службу города по проблемам коммунального сектора всего поступило 9366 звонков.

Напомним, с 2018 года в акимате Шымкента работает единый информационный центр, который объединил службу WhatsApp, Instagram, Facebook, диспетчерский и Сall-центры.

Контактные данные:

WhatsApp: +7 777 885 85 13

Сall-центр: 545-545

Диспетчерская служба: 53-00-15, 53-98-61

Instagram: @akimat.shymkent