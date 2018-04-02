Его называют неординарной личностью в мире шоу-бизнеса Казахстана, сам он не относит себя к шоубизу.

Галымжан Молданазар выступил для Шымкентцев. Взять интервью у певца было сложно. Сначала организаторы уверяли, что певец не будет давать интервью, ссылаясь на усталость и загруженность. Но, мысль поговорить с артистом не давала покоя, вопросов слишком много. Мы попытались поговорить с ним во время репетиции на площадке, но и там облом. После чего администратор, увидев нашу настойчивость, всё же согласилась выделить нам вечером 15 минут для беседы с певцом.

Застали мы артиста в гостинице, пока он спускался из номера, мы соорудили своеобразную студию и были готовы к записи беседы. Спустя некоторое время неожиданно подошел к нам и сам артист, без администраторов, пиарщиков и поинтересовался, а кто же хочет поговорить с ним.

Было немного непривычно, что артист такого уровня и без свиты. Галымжан был одет просто, куртка, джинсы и туфли, не было блестких ярких костюмов, учитывая что ему на сцену выходить через час. Заказав кофе мы стали общаться, общались мы на ты. Представляем вам всю беседу без сокращений.

— Галым, кош келдин! Скажи, у каждого артиста есть свой образ, многие нанимают пиарщиков, думу думают и творят. А тебе кто создал такой образ? Или ты такой всегда?

— Наверное это плохо, но мне ровно на это. Ты не поверишь, у меня никогда не было пиарщиков, я живу и без них хорошо. И все эти годы пробивался и пробиваюсь я сам. Единственное, у меня есть администратор, который помогает мне во всем. А чтоб прописывать мне образ — нет, это не мое. Я реальный, я такой какой есть. И то, что я пою, ту музыку которую я даю людям, она идет у меня от сердца. А как иначе? И пока мой мозг работает, я никогда не буду брать себе пиарщиков, у меня даже smm-щиков нет. Зачем? Я есть какой есть. Я не звезда!

— Твоя популярность пришла задолго до того, как ты вышел на сцену. Ты писал музыку многим популярным артистам. Почему сам начал петь? Выгодно или душа просит?

— Она у меня просит уже с рождения, просто всему свое время и я мечтал выйти на сцену, я мечтал петь. И не было у меня в этой мечте мысли о популярности, я петь и творить люблю. Это мое все!

— Озин гана, Алыстама и многие другие хиты буквально взрывали аудиторию. И песни твои не такие как у всех, почему ты выбрал такой стиль?

— В этом есть я, это мое состояние души. Я скажу так, каждую песню я пропускаю через себя, многие песни передают мое внутреннее состояние. Я нацелен на слушателя, для меня важно чтоб у меня была обратная связь с моим слушателем.

— У тебя ни раз были гастроли за границей, в этом году планируется большое турне. Ты поешь. Сложно собрать народ на свой концерт?

— Сначала думали, что сложно, попробовали и получилось. Я вообще люблю рисковать, это большой опыт, и у меня команда верная, команда, которой важно творить и они любят музыку до потери пульса, как и я. У нас направление музыки такое, многие слушают и не важно на каком языке. Почитатели группы «Moldanazar» есть. Знаешь, мы работаем по такому направлению, пусть придет один человек в зал, мы будем петь как для тысяч. Думаю, что заграницей будет все хорошо.

— Многие называют тебя феноменом казахстанской эстрады, мол ты посредством своих песен, с непривычной для казахстанского слушателя музыкой, умудряешься еще и рассказывать о культуре и традициях казахского народа.

— У нас направление музыки разное. Инди-рок, синти поп, фанки — эти направления на самом деле не очень популярны в стране, и у меня не было цели охватить всю страну и всех, у меня есть своя аудитория, я называю их «родня». Насчет народа, если говорить, а как иначе. Я же казах, я горжусь этим и я пытаюсь смешивать музыку с нашими национальными инструментами. Пою на родном языке, слушателю нравится, кому-то нет. У меня концерт в США и у меня нет ни одной песни на английском, все на моем, родном казахском. К примеру, Димаш Кудайберген, вот он феномен, а я нет. Он молодец, настолько прославить свой народ, он герой. Я не преследую цели, я просто делаю свое дело, дело, которое я люблю.

— Согласись, у каждого артиста есть моменты славы, у тебя тоже, ты не исключение. Ты как-то говорил, что боишься славы и денег, этот момент он прошел, или ты от звездной болезни поставил баррикады?

— Перед тем, как выйти на сцену я работал композитором и продюсером. И я видел тех друзей, которые были со мной тогда, они поднимались и улетали, они забывали о близких, забывали о тех, кто им помогал. А потом, когда падали, вот тогда вспоминали. Тогда я дал себе слово, даже не слово а обещание: «Я постараюсь не быть таким». Деньги и слава к хорошему не приведут, это мое мнение. У меня вообще очень мало друзей, я не люблю гулять и веселиться. Я хочу быть наедине с самим собой. Когда люди поднимаются, они отдаляются от музыки и творчества. Начинают гулять и забывать о том, что их кормит и дает им работу. Я не хочу так и так у меня не будет. Я отказался из-за музыки от многого. От семьи отказался, от многих людей… Очень многие обижаются! Мое время занимает моя группа и музыка.

— Наш шоу-бизнес какой? Он развит?

— Ты задал вопрос, волнительный для меня. Я отвечу. Сегодня очень много талантливых людей, которых народ не знает, я с ними. Я не в шоу-бизе. Я с ними, это моя тусовка, мы творим и поверьте, о них еще так заговорят, они затмят многих. Они уже гастролируют по разным городам мира, но наш народ их не знает, а они поют на казахском. Наш народ не знает, не слушает. А они в свою очередь наш народ прославляют. Наша эстрада растет, я считаю, что нужно поддерживать таланты, а не критиковать. У нас проблема внутри, можно это назвать внутренние проблемы. Когда наши пытаются делать, надо, наверное, верить в людей.

— У меня в плеере есть твои песни, а у тебя чьи? Свои слушаешь? И какой у тебя самый успешный проект?

— У меня плеер разрывается. Я слушаю все: поп, рок, джаз. Я считаю так, что нельзя останавливаться на одном, постоянный эксперимент никто не отменял. А насчет своих песен, ага, слушаю. Но, я слушаю их, чтоб выявить со временем ошибки, а они есть (смеется). А самая успешная песня наверное у меня «Акпен бирге». У меня каждая песня посвящена чему-то. Все пропускается через себя.

— Почему у тебя много грустных песен?

— Я не могу получать радость. Это не говорит, что я вечно хмурый и убитый. Нет, просто мое состояние души такое, с этим бороться я не пытаюсь. У меня все хорошо!

— Что может тебя обрадовать?

— Дети мои! Я их вижу, тогда я понимаю, что моя жизнь цветет и имеет смысл. У меня два сына, пытаюсь чаще встречаться. Как бывает время сразу к ним.

— Ну мы не будем вмешиваться в личное пространство, закроем тему. Скажи, если бы тебе предложили уехать в другую страну, ты бы уехал жить?

— Предлагают, предлагали и будут предлагать, наверное. Но, я уверенно отказываюсь. Мне это не нужно, пусть я буду жить в нормальном достатке, да какой бы он не был, я буду у себя в стране, продаваться никому не собираюсь. И вообще я против этого! Если бы я работал ради денег, я бы уехал.

— Какой у тебя доход? Ты выступаешь на тоях?

— Нет, на тоях не работаю и не буду. Если бы я работал на тоях, я бы наверное имел большой достаток, но это мой принцип! Зарабатываю нормально (смеется).

— У нас молодежь, если захочет вырваться, у нее есть шанс сделать это в нашей стране?

— У нас молодежь очень умная. В 90-ых мы росли на драках, выживал сильнейший. И старшее поколение уже должно перестать ныть, пусть уважают наоборот молодежь. Понятие «казах лентяй, плохой» нужно убрать. Будущее — за молодежью. Они думают по-другому, у них мысли другие. Я в шоке от возможностей, но главное чтобы им давали дорогу.

До выступления перед Шымкентцами оставалось не больше часа, артист попросил завершить беседу. После интервью Галымжан вместе со своей группой уехал на обычном микроавтобусе к своим зрителям и там, уже на сцене, группа «Moldanazar» исполнила всем известные хиты и новые песни. Завершили концерт популярной песней «Алыстама».

Шуддин Саидов