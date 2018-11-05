Певец Асхат Таргын вслед за своими коллегами по цеху решил дать свой первый сольный концерт во Дворце Республики. Однако все пошло не так, как планировалось: из-за сильного переутомления он вынужден сейчас проходить лечение.

Переживая о грядущем концерте, Асхат Таргын перестал нормально спать и есть, похудел на 5 кг и морально истощился. В минувшие выходные артист почувствовал недомогание, а затем потерял сознание. Прибывшим на место врачам скорой помощи пришлось его экстренно госпитализировать, передает 365info.kz.

Сейчас певец лежит под системами и уже идет на поправку. Врачи предупредили исполнителя не шутить со здоровьем и поменьше волноваться. Но несмотря на все предупреждения, Асхат не пропускает репетиции и продолжает готовиться к масштабному мероприятию в своей жизни.

Что тут скажешь, стараясь угодить поклонникам, звезды шоу-бизнеса порой совсем не жалеют себя…