Изменились правила отбора претендентов на стипендию «Болашак», передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт программы.

Постановлением правительства предусмотрены следующие изменения:

1) лицам, не воспользовавшимся ранее присужденной стипендией и не приступавшим к обучению или к стажировке, предоставляется повторная однократная возможность участия в конкурсе для присуждения стипендии при условии отсутствия задолженности перед Центром. То есть, если победителю конкурса ранее была присуждена стипендия «Болашак», но в силу каких-либо обстоятельств он не смог приступить к языковым курсам или выехать на обучение и добровольно отказался от стипендии, то теперь ему будет предоставлена возможность повторного участия в конкурсе;

2) для претендентов, участвующих в конкурсе по категории «самостоятельно поступившие», снижено требование по соответствию среднего балла диплома бакалавра или специалиста с не менее 3.3 до 3.0 GPA;

3) введен механизм контроля освоения языка на этапе окончания языковых курсов в Казахстане. Для повышения эффективности языковых курсов, а также подтверждения владения необходимым уровнем знания языка теперь по окончании языковых курсов в Казахстане стипендиаты должны пройти промежуточное тестирование. В случае несдачи данного теста стипендиатам предоставлена однократная возможность пересдачи теста в течение последующих двух месяцев. Невыполнение данного требования предусматривает лишение стипендии.

Главными нововведениями также являются нормы, касающиеся осуществления отработки выпускниками.

Выпускникам из категорий «самостоятельно поступивших» и «общего конкурса» предоставлена возможность осуществления трудовой деятельности по полученной специальности также в филиалах и представительствах казахстанских юридических лиц и иностранных юрлиц, находящихся на территории Казахстана.

Выпускникам, отучившимся по категориям «научно-педагогических работников», «инженерно-технических работников», «работников культуры, творческих работников», «работников редакций средств массовой информации», «претендентов на стажировки» будет позволено отрабатывать по полученной специальности при наличии согласия работодателя, заключившего трехсторонний договор в иных организациях, находящихся на территории Республики Казахстан.

Более того, возможна альтернативная отработка для выпускников всех категорий при условии отработки в организациях начального, среднего, послесреднего, высшего и послевузовского уровней образования, реализующих образовательные учебные программы, при условии осуществления трудовой деятельности не по совместительству.

При этом срок отработки в данных организациях, находящихся в городах областного, районного значения и иных районах области, будет составлять два года.

Постановление введено в действие с 30 марта 2018 года.