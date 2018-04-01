Куда сходить и как провести свободное время в Шымкенте с 1 по 30 апреля. Концерты, спектакли, выставки, шоу — наш информационный портал Otyrar.KZ собрал все мероприятия месяца в одной публикации.

3 апреля

К 147-летию Кажымукана Мунайтпасова, Онтустикцирк, киностудии Сак и Онтустік фильм, совместно с Областным музеем спорта имени Кажымукана представляет специальный проект для всех жителей и гостей Шымкента.

Киностудия Сак покажет анимационный фильм, в фойе цирка будут выставлены экспонаты музея спорта им. Кажымукана и представления артистов цирка.

Начало в 12:00, вход свободный. Адрес: Шымкент, ул. Желтоксан, здание «Онтустикцирк». Контакты:+7 7252 30 12 62, +7 701 992 41 41.

7 апреля

На сцене областного русского драматического театра звезды российского театра и кино с остросюжетной комедией «Смертельный номер». В главных ролях: российская актриса театра и кино, певица, телеведущая, звезда комик-труппы «Маски» Эвелина Блёданс, актёры театра и кино Дмитрий Миллер, Александр Якин, Максим Пинскер.

Начало спектаклей в 16:00 и 20:00, площадь Аль-Фараби. Стоимость билетов от 4000 до 12000 тенге. Контакты: 53-03-92, 87014839877, 87710180081.

В Шымкенте будут выступать молодые парни, взорвавшие все клубы и интернет порталы, с треком ‘Самая Вышка’ Raim & Artur. Гости вечера: BAGI и DARIAN ROMANOV. Начало в 18:00, Молодежный ресурсный центр, ул. Туркестанская,1, цена 1500-2000 тг. Справки по тел.: +7 702 308 98 08, +7 771 670 67 37.

8 апреля

Славянский культурный центр и Областной филиал АРСК приглашает жителей и гостей Шымкента на Пасхальный концерт. В программе будут: пасхальные песнопения, вокальная и инструментальная музыка, танцевальные номера.

Начало в 15:00, вход свободный. Адрес: Шымкент, ул. Желтоксан, 9/4, Ассамблея народов Казахстана. Контакты: +7 (7252) 21 39 32.

14 апреля

Драма в одном действии «Эзоп». Начало в 19:00, Областной русский драматический театр, Шымкент, площадь Аль-Фараби. Дополнительная информация: 7 747 745 9141, 53 03 92.

Вечер в Pandora Night Club нельзя пропустить ни в коем случае! На сцене будет выступать несравненный Marsel! Шымкент, пр.Тауке хана, 277, вход 2000 тенге, контакты:+7 701 055 55 93.

15 апреля

«Иван Царевич и серый волк», детская сказка. Начало в 11:00, Областной русский драматический театр, Шымкент, площадь Аль-Фараби. Дополнительная информация: 7 747 745 9141, 53 03 92.

«Ханума», музыкальная комедия в 2-х действиях. Начало в 19:00, Областной русский драматический театр, Шымкент, площадь Аль-Фараби. Дополнительная информация: 7 747 745 9141, 53 03 92.

21 апреля

Театр пародий представляет новую духовно патриотическую программу «Берекелі мереке 4». Изюминка проекта — это пародии на известных людей в области шоу-бизнеса, кино и политики.

Шымкент, проспект Астана, 10/2, концертный зал Туркестан, стоимость билета от 2000 до 4000 тенге, контакты:+7 7252 39 50 68, +7 702 767 94 97.

«Гарнир по-французски», комедия в 2-х действиях. Начало в 19:00, Областной русский драматический театр, Шымкент, площадь Аль-Фараби. Дополнительная информация: 7 747 745 9141, 53 03 92.

22 апреля

«Хитроумная влюбленная», комедия в 2-х действиях. Начало в 19:00, Областной русский драматический театр, Шымкент, площадь Аль-Фараби. Дополнительная информация: 7 747 745 9141, 53 03 92.

27 апреля

«Будьте здоровы», комедия в одном действии, Начало в 19:00, Областной русский драматический театр, Шымкент, площадь Аль-Фараби. Дополнительная информация: 7 747 745 9141, 53 03 92.

28 апреля

«Номер 13», комедия в двух действиях, Начало в 19:00, Областной русский драматический театр, Шымкент, площадь Аль-Фараби. Дополнительная информация: 7 747 745 9141, 53 03 92.

29 апреля

«Веселая карета», детская сказка. Начало в 11:00, Областной русский драматический театр, Шымкент, площадь Аль-Фараби. Дополнительная информация: 7 747 745 9141, 53 03 92.

«В ночь лунного затмения», трагедия в одном действии. Начало в 19:00, Областной русский драматический театр, Шымкент, площадь Аль-Фараби. Дополнительная информация: 7 747 745 9141, 53 03 92.