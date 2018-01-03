Где в Шымкенте отпраздновать Новый год с ребенком на каникулах? Наш информационный портал Otyrar.KZ выяснил, что мест, где можно весело и по-детски отпраздновать Новый год в свободное от учебы время, в нашем городе не мало.

Причем, можно погулять как платно, так и очень малобюджетно, то есть совсем бесплатно. Выбирайте и отправляйтесь в гости к сказке со своими детьми!

Областной кукольный театр приглашает дошколят и младших школьников на сказочные утренники. Детей ждет интересное театрализованное представление, игры, танцы и многое другое! Начало утренников в 12:00. Стоимость билета 500 тенге, звоните: 53-94-77, 53-62-85.

Для маленьких непосед «Усадьба Ладушки» приготовила вкусный мастер-класс по изготовлению пряничного домика и не только…

«Будем собирать пряничный домик своими ручками, украшать его вкусным кремом и посыпками, а еще узнаем, как стать волшебником и удивить всех своими пряничными чудесами! А родители могут отдохнуть! Праздник продолжается!» — обещают чудеса в своем приглашении организаторы.

Мастер-класс пройдет 4 января в 12:00 в детской комнате комплекса «Усадьба-Ладушки» по адресу: г. Шымкент, ул. Байтурсынова, 74\4. Телефоны для записи:

77759600686, 87252371037. Стоимость мастер-класса 3000 тенге.

А 5 января в Ладушках пройдет полезный кулинарный мастер-класс «Заселяем пряничный домик шоколадными фигурками» — специально для любознательных детей от 4 до 10 лет.

Новогодние праздники для детей и взрослых в «Мадлен Family» в этно-парке Кен-баба продолжаются. Ежедневно до 10 января 2018 года с 11:00 до 12:00- отличная весёлая развлекательная программа для ваших детишек! Приходите сами и приводите друзей. Вход бесплатный!

В «MEGA Planet» по 5 января включительно открыт домик Санты. Все маленькие посетители торгово-развлекательного центра MEGA Planet могут сфотографироваться с дедом Морозом на свои устройства и получить в подарок шоколад. Домик Санты открыт с 17:00 до 20:00.

А на втором этаже Меги ребятишек ждут зимние сказки. Холодное сердце, Новогодние приключения Белоснежки, Малефисента, Волшебное рождество у Микки и Красная шапочка. Игры и веселый хоровод со сказочными героями.

Праздник проходит 4 января в 14:00, а 6 и 7 января в 16:00.

Напоминаем, что в любой рабочий день можно выбрать кружок по интересам в центре досуга молодежи по улице Жангельдина. Центр работает все каникулы, есть группы и с утра, и в послеобеденное время. Подробно о всех бесплатных секциях можно прочитать ЗДЕСЬ: Куда в Шымкенте пристроить ребенка.