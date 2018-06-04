Куда сходить в Шымкенте в ближайшие дни? В Шымкенте на полную катушку работает индустрия детских развлечений — каникулы. Но и взрослым есть, что посмотреть.

5 июня в русском драматическом театре детская сказка «Братец кролик и другие» по мотивам произведений Джоэля Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Начало в 11:00. Кстати, «Сказки дядюшки Римуса» рекомендованы к летнему прочтению в начальной школе, так что познакомиться с героями будет совсем не лишним.

6 июня в 11:00 в русском театре дают «Маленького Мука», а 7 июня тоже в 11:00 сказка «Иван царевич и Серый волк».

8 июня спектакль для детей постарше «Акку — белая дочь степей». Начало в 11:00.

10 июня в русском драматическом театре «Карусель» — сюжеты из жизни по рассказам А. Чехова. Начало спектакля 19:00.

5 и 6 июня театр сатиры и юмора приглашает в свой зал на «Арыстанның айласы». Начало спектаклей в 10:00 и 11:00. 7 и 8 июня в 11:00 на сцене театра «Тентек теке».

6 июня в 17:00 казахский академический театр драмы им. Шанина представит историю о том, как Толым апай ищет женихов для 4-х молодых девушек, которые снимают у нее квартиру. По летнему веселая комедия «Женгетай» обещает порадовать зрителей.

Пронзительная история любви и разлуки, борьба чувства и долга, личного и общественного, конфликт традиций и внутренних устремлений — бессмертный сюжет «Карагоз» Мухтара Аэузова известен каждому. На суд зрителей казахский театр представит ее 7 июня в 18:00.

Необычные картины художника Асылхана Жанибекова можно увидеть в музее изобразительного искусства — картинной галерее в парке Абая.

Уже 13 июня в Шымкент вновь приезжает популярный актер театра и кино Сергей Астахов. В 19:00 в зале Ассамблеи народа Казахстана (бывший кинотеатр «Казахстан») блестящее трио Астахов, Горшков и Федоров расскажут и покажут «Что творят мужчины».

Ну и на десерт «Ладушки» представляют в июне серию мастер-классов и анимаций для детей и их родителей. Конечно, все мероприятия с кулинарным уклоном.