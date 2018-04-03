Из-за размыва грунта на кладбище в селе Зертас Толебийского района ЮКО останки 25 тел решено перезахоронить, передает МИА «Казинформ».

По словам акима села Лесбека Серикбаева, под кладбищем забили целых пять родников, из-за которых смыло землю с нескольких могил. «Под кладбищем в пяти местах забили родниковые воды, размыли землю, по-простому говоря, был оползень. Порядка 6000 кубических метров, вода идет до сих пор. На сегодняшний день мы предприняли следующие меры: установили знак «Лавиноопасный участок» и начали процесс перезахоронения останков. Надо для этого искать родственников и близких усопших, поскольку это деликатный вопрос. Мы уже перезахоронили троих, еще порядка 22 надо перезахоронить», ― рассказал Л. Серикбаев.

Несмотря на то, что останки умерших смывает водой, никакой экологической катастрофой это не обернется, поскольку вода в канале чистая, заверил чиновник.

«Мы вышли с письмом в СЭС для того, чтобы они провели анализ воды на наличие инфекций. Они проверили и сообщили, что вода чистая. Люди используют воду из других источников, а эта вода идет напрямую в Тогусское (водохранилище — прим. авт.)», — сказал Л. Серикбаев.

Аким отметил, что работы по остановке смывов кладбища можно начать только с наступлением потепления и солнечных дней.