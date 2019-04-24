На окраинах города Ленгер обнаружили человеческие останки пластиковых бутылках

На окраинах города Ленгер обнаружили человеческие останки: кости и внутренности в пластиковых бутылках.

Фотографии и видео прислали в нашу редакцию местные активисты. По их словам, там находится цех по утилизации медицинских отходов. Это место, куда отправляют вырезанные человеческие органы после операции, ампутированные конечности и другое. Общественники возмущены тем, что медицинские отходы разбросаны по территории. Не утилизированные человеческие останки угрожают обернуться экологической катастрофой. Журналисты побывали на месте, где была сделана жуткая находка.

Активисты, пригласившие журналистов, уверяют, в этом специализированном цехе отходы не утилизируют вовремя, и это видно невооруженным глазом. Внутренности и органы, которые когда-то находились в человеческом теле, теперь гниют на голой земле, собирая полчища насекомых.

По словам представителей ассоциации «Общественный контроль», сотрудники цеха могут хранить отходы длительное время. А то, что остается после утилизации, якобы выбрасывают на улицу. Один вид разбросанных внутренностей на территорию вокруг цеха вызывает жуткие ощущения.

На окраинах города Ленгер обнаружили человеческие останки пластиковых бутылках

Медицинские отходы класса В — это отходы туберкулезных учреждений, лабораторий, работающих с микроорганизмами. И если, как уверяют общественники, на территорию цеха могут с легкостью проникнуть собаки, можно ли быть уверенным в том, что Ленгер не станет завтра эпицентром экологической катастрофы? А животные, почувствовав вкус человеческой плоти, могут ведь и переключиться на тех, кто жив и здоров.

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