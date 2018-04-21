Вот уже несколько лет житель ЮКО Хуррият Ирисметов безуспешно отстаивает свое право на землю. Мужчина отчаянно пытается доказать, что именно он владелец небольшого участка, на котором многие годы трудился он и его отец.

Однако чиновники заявляют, что подтверждения этому нет, потому что документы на землю внезапно исчезли из архивов, передает Первый канал «Евразия».

Хуррият Ирисметов считает себя законным наследником этого земельного участка. 16 соток ему достались от отца — ветерана Великой Отечественной войны, вместе с которым они построили шлакоблочный цех, простоявший здесь несколько десятилетий. Но уже после смерти отца Хуррият с удивлением обнаружил, что участок семье уже не принадлежит, а собственниками надела в официальных документах значатся совершенно другие люди.

«Пришли какие-то две женщины и говорят: это наша земля. Я попросил их показать разрешительные документы, но они отказались. Это рейдерский захват, потому что странным образом из архива исчезают наши документы — госакт, кадастровый номер участка», — рассказывает Хуррият.

Мужчина считает, что правоустанавливающие документы на землю подделали люди, имеющие связи в отделе земельных отношений. Задним числом они, якобы, собрали подписи соседей, с которыми даже не были знакомы.

Первоначальный владелец земли, отец Хуррията, ушел из жизни больше пяти лет назад. Человек, прошедший несколько войн, не застал войны споров, где доводы одних, пусть и логичные, бессильны.

Юрист областного департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости Галым Ержан: «Было принято только решение. Но участок необходимо было ещё и легализовать, оформить правильно. Однако они этого не сделали, хотя мы предупреждали».

Хуррият Ирисметов даже судился с чиновниками и выиграл дело, однако это никак не сказалось на решении его проблемы. Земельный участок по-прежнему официально ему не принадлежит, и распоряжаться он им пока не может.