ЭксимБанк, Банк Астаны, Qazaq Banki испытывают трудности с ликвидностью из-за качества кредитного портфеля, сообщает enpi.kz

По данным пенсионного фонда на 1 апреля 2018 года в структуре портфеля пенсионных активов ЕНПФ в 3 указанных банках на депозитах размещены в:

Эксим банк (1 млрд.тенге)

Банк Астаны (7,6 млрд.тенге)

Qazaq Banki (10,3 млрд.тенге)

В связи со сложностями с уровнем ликвидности (с нехваткой наличных денег) своевременное исполнение обязательств перед клиентами в трех банках ограничено.

«В настоящее время надзор за деятельностью данных банков осуществляется в усиленном режиме», — заявил СМИ глава Национального банка Данияр Акишев, упомянув о том, что регулятор ведет активные переговоры с акционерами и менеджментов 3 финансовых институтов.

Со своей стороны, глава ЕНПФ Нурбуби Наурызбаева на брифинге, посвященному результатам 2017 года, заявила СМИ, что поскольку «на данный момент речи о закрытии банков не идет, менеджмент фонда рассчитывает на работу акционеров по улучшению финансового состояния.

Глава ЕНПФ напомнила, что в прошлом году, когда проблемы испытывали ныне канувшие в историю «Delta Bank» и «Казинвестбанк», имевшие активы ЕНПФ, пенсионные накопления граждан не пострадали, благодаря мерам, принятым Национальным банком и правительством.