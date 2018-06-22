На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. Обратившись к архивам, редакция Tengrinews.kz показывает, как на войну уходили казахстанцы.

Из Казахской ССР на фронт было мобилизовано более 1,2 миллиона солдат, 12 стрелковых, четыре кавалерийские дивизии, семь стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов. Всего во время Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза было присвоено 497 казахстанцам.

Только в первые дни войны в Казахстане было сформировано 14 дивизий и шесть бригад. Комсомольцы и другие неравнодушные казахстанцы массово записывались в добровольцы.

Сотрудники Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей РК предоставили редакции уникальную кинохронику того времени. Времени, когда вся страна в едином порыве встала на войну с фашизмом.