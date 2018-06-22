190 выпускников школы-лицея №9 получили аттестаты. 22 старшеклассника окончили школу с красным аттестатом и стали обладателями почетного знака «Алтын белгi». На последний школьный праздник одиннадцатиклассников пришли их родные и близкие.

Радость и грусть переполняют каждого выпускника. Взяв в руки аттестаты, сегодняшние одиннадцатиклассники простятся со школой. Каждый вспоминает о том, как ребенком вошел в двери школы, держа за руку родителей. Спустя 11 лет родители также рядом и поддерживают своих чад в этот ответственный день.

Делится радостью Санобар Мадикаримова, мама выпускницы: «Это особенное событие, это радость для нас. И каждому ребенку, и всем детям желаю больших успехов, поступить и получить хорошие знания, и, конечно, оправдать доверие родителей».

Вспоминает Дияра Каримжанова, выпускница: «Удивительно, но будто вчера была осень и я пришла впервые в школу. Меня классу представила моя первая классная руководительница. А сегодня я уже получаю аттестат. Я и счастлива, и мне грустно, конечно. И вот я уже закончила школу».

Заканчивает школу сегодня и внучатый племянник казахстанского учёного-механика, заслуженного деятеля науки РК, уроженца Чимкентской области Умирбека Жолдасбекова. Его имя с гордостью и почетом носит эта школа. А успехи потомка Санжара Байменова в стенах школы говорят сами за себя. Он обладатель знака «Алтын белгi». Он достойный представитель рода ученого.

Санжар Байменов: «11 лет мы шли к этому. Очень волнуюсь. Лично для меня этот день значит очень многое. Потому что я отличник, алтынбельгиец. Я много трудился ради этого дня, чтобы знак отличия вручили так торжественно. Спасибо школе. Целый год готовился к поступлению в российский вуз. Потом хотелось бы узнать что-то новое, попутешествовать. Затем, вернувшись в Казахстан, развивать его».

Аттестат — это не только общая оценка школьных успехов выпускников, это своего рода путевка во взрослую жизнь. Последние наставления в преддверии взрослой жизни ребятам дают и педагоги.

Напутствует Насиба Дусметова, завуч по воспитательной работе: «Каждый наш ребенок на протяжении 11 лет старался, учился, достигал тех высот, которые необходимы именно для этого возраста. Наши выпускники, особенно этот выпуск, это креативные дети. Это дети, которые хотят все больше познать в мире науки, в социальной жизни, увлекаются не только учебой, но и спортом… Я желаю каждому выпускнику самых легких, самых удачных, самых верных вопросов на ЕНТ. Чтобы они действительно сдали ЕНТ на отлично. Чтобы они получили именно ту профессию, о которой они мечтали».

Теперь выпускникам предстоит сдача вступительных экзаменов. А день вручения школьных аттестатов благополучно ставит точку в школьной жизни молодых людей.