В понедельник, 25 июня, в 11:20 на площадке пресс-центра Правительства РК состоится брифинг об изменении методики назначения базовой пенсии с 1 июля 2018 г. в рамках реализации Послания Президента РК, сообщает primeminister.kz.

Спикером выступит вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.

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