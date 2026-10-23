Кто может получать пожизненные выплаты из пенсионных накоплений

В Казахстане за восемь месяцев 2026 года страховые выплаты по пенсионным аннуитетам составили 81,5 млрд теңге, а объём страховых премий достиг 624,7 млрд теңге.

Пенсионный аннуитет позволяет перевести пенсионные накопления в компанию по страхованию жизни, которая затем выплачивает гражданину регулярные пожизненные выплаты. Они продолжаются в течение всей жизни, даже если их общая сумма в итоге превысит первоначально переведённые средства.

Для заключения договора необходимо достичь установленного возраста и иметь достаточную сумму пенсионных накоплений. Необходимый объём средств рассчитывается индивидуально с учётом возраста и параметров будущих выплат.

В 2026 году немедленный пенсионный аннуитет доступен мужчинам с 55 лет, женщинам — с 53 лет. Граждане, за которых обязательные профессиональные пенсионные взносы уплачивались не менее 60 месяцев, могут начать получать выплаты с 50 лет при достаточности накоплений.

Также предусмотрен отложенный пенсионный аннуитет. Такой договор можно заключить с 45 лет, а при наличии профессиональных пенсионных взносов за период не менее 60 месяцев — с 40 лет. При этом сами выплаты начинаются позднее, после достижения установленного возраста.

Страховые выплаты ежегодно индексируются. Ставка увеличения составляет не менее 8%, а конкретные условия закрепляются в договоре.

Кроме того, договор может предусматривать гарантированный период выплат. Если застрахованный умирает до его окончания, выплаты продолжают перечислять наследникам на условиях, предусмотренных договором.

При этом получение выплат по пенсионному аннуитету не мешает продолжать работать. Заключение такого договора также не означает досрочного назначения государственной пенсии — право на неё определяется отдельно в соответствии с законодательством.

Перед оформлением пенсионного аннуитета гражданам рекомендуют сравнить предложения разных страховых компаний, изучить размер первоначальной выплаты, условия индексации, гарантированный период и порядок изменения договора.

Предварительные расчёты можно получить в компаниях по страхованию жизни, а сравнить предполагаемые выплаты из ЕНПФ и страховой организации — с помощью пенсионного калькулятора на сайте ЕНПФ.