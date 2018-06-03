Казахстану в этом году, как независимой стране, исполнится ни много ни мало 27 лет. Если сравнивать эти годы с возрастом человека, то наша страна закончила школу, университеты становления независимой государственности и теперь может использовать полученные знания и умения для улучшения жизни своих граждан.

Работа прежде всего

Одной из главных целей сегодня государство называет трудоустройство жителей страны, особенно молодежи. Нас, граждан Республики Казахстан, на сегодня почти 18,5 миллионов и рабочие места нужны очень и очень многим.

Эту проблему не просто решить, в основном, потому, что в поисках лучшей жизни трудоспособные казахстанцы стремятся в крупные города страны, едут покорять мегаполисы. Хотя там может и не быть работы по их специальности.

«Был период, когда все стали мигрировать из села в город. Вопрос такой есть всюду в мире, большие города тянут людей. Но в нашем случае, имея богатейшие земли, 40 миллионов гектаров посевных земель, 290 миллионов гектаров пастбищ, Казахстан может стать производителем органической продукции для всего мира», – отметил в одном из своих выступлений Президент страны Нурсултан Назарбаев.

Чтобы искоренить проблему перенаселенности, безработицы в городах и переселения в села, наш Елбасы почти 10 лет назад провозгласил новую государственную программу «С дипломом – в село».

Ее активно поддерживают во всех областях страны. В Южном Казахстане координирует выполнение этой госпрограммы областное управление образования. Итак, разберем все по порядку.

Большинство выпускников вузов, получив образование и дипломы, днями и ночами мечтают перебраться в большие города. Мол, там и условия для жизни лучше, и карьеру можно построить быстрее.

Некоторые действительно благополучно обустраиваются и достигают своей цели. Но остаются и те, кто так и не смог найти себе работу по специальности. И таких немало. А ведь многие из них, чтобы хоть как-то прожить в городе, берутся за любую работу, совершенно не думая о том, что их знания могут пригодиться за пределами города.

Рассматривать вопрос о переселении в село многие молодые специалисты вообще отказываются. И напрасно. Ведь гражданам, которые решатся на переезд в сельскую местность, государство предоставит реальную помощь.

Кто может принять участие в программе

В государственной программе «С дипломом – в село» могут принять участие не только выпускники высших учебных заведений, которые только что получили дипломы, но и специалисты со стажем. В общем все те, кто решил переехать в сельскую местность на постоянное место жительства.

Востребованы специалисты в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, спорта, ветеринарии.

Какие преимущества?

Те, кто решит принять участие в госпрограмме «С дипломом – в село», получит своеобразную гарантию на ближайшее будущее. Ведь государство предлагает своим гражданам не только работу в сельской местности, но и соответствующую социальную поддержку.

Так, например, предоставляется выплата единовременного подъемного пособия в размере 70 месячных расчетных показателей, или попросту – МРП (больше 160 тысяч тенге).

Не нужно переживать и о жилье – участникам программы выдается бюджетный кредит в 1500 месячных расчетных показателей, а на 2018 год это 3 607 500 тенге, для приобретения и строительства жилья. Срок кредита 15 лет, а ставка вознаграждения просто мизерная по нынешним временам – всего 0,01%.

Кроме того, специалисты учреждений социальной сферы в селе получают повышенный должностной оклад, не менее чем на 25% от тарифных ставок (в городских населенных пунктах). То есть получается, что устраиваясь на постоянное место жительства в город, вы получаете головную боль в виде – поиска работы, места жилья и средств на проживание.

Если же специалист переезжает жить в село, то решение всех этих сложных проблем возьмет на себя государство.

А подводные камни?

Давая гарантии работнику, государство требует гарантий и от него. Специалист, заключивший договор по государственной программе «С дипломом – в село», берет на себя обязательство отработать не менее 3 лет в сельской организации.

Кроме того он обязуется предоставить залог по кредиту в виде приобретенного им жилья или иной ликвидной недвижимости с последующим залогом построенного жилья.

Как принять участие в программе?

Необходимо выбрать населенный пункт на территории сельской местности Республики Казахстан, в котором вы хотите проживать.

Проехать, посмотреть инфраструктуру, необходимые государственные учреждения и самостоятельно найти работу (сельская школа, больница, Дом культуры, спорткомплексы и др).

О наличии вакансий можно узнать и на сайтах акиматов, там же есть контактные данные для связи. При отсутствии возможности самостоятельного поиска работы, вы можете обратиться в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан или к ответственным работникам в регионах.

Далее следует обратиться в городской акимат с заявлением о том, что вы хотите принять участие в этой государственной программе «С дипломом – в село». Его перенаправят в районный акимат, специальной комиссии, которая рассмотрит документы и примет решение.

Необходимые документы:

1. Заявление (выдают в приемном органе);

2. Копия документа, удостоверяющего личность;

3. Копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по новому месту работы;

4. Адресная справка с места жительства, подтверждающая проживание в соответствующем населенном пункте;

5. Копия диплома об образовании;

6. Сведения о предыдущем месте прописки из миграционной службы.

При получении подъемного пособия:

Документы для получения бюджетного кредита на приобретение жилья:

1. Акт оценки приобретаемого недвижимого имущества;

2. Копия свидетельства о браке (при наличии);

3. Справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества у специалиста, его (ее) супруги (а) и детей в данном сельском населенном пункте.

Для получения бюджетного кредита на строительство жилья:

1. Акт оценки залогового имущества;

2. Договор страхования залогового имущества;

3. Письменное согласие на софинансирование части строительства жилья, превышающей размер выдаваемого кредита;

4. Копия свидетельства о браке (при наличии);

5. Акт на право пользования земельным участком, предоставленным на строительство жилья на имя специалиста.

По словам руководителя областного управления по делам семьи, детей и молодежи Балмаржан Нарбековой, в Южно-Казахстанской области в прошлом году в рамках программы «С дипломом – в село» в сельской местности были трудоустроены более 900 специалистов. Из них 303 специалиста обеспечены жильем.

В реализации этой государственной программы наша область лидирует по республике. Южноказахстанцы не боятся переезжать в села и твердо уверены, что такой старт может послужить отличным началом для развития дальнейшей карьеры.

Буквально на днях в Астане состоялось расширенное заседание Политического совета партии «Нұр Отан», и президент страны Нурсултан Назарбаев вновь напомнил о важности работы программы по трудоустройству в сельской местности: «Не нужно останавливать программу «С дипломом – в село».

Есть урбанизация общества, но если дать (человеку) профессию, помочь с трудоустройством и условиями, он привыкнет, будет работать и получать удовольствие».

Так что, получать удовольствие от жизни и работы по специальности можно везде – и в городе, и в сельской местности. Ведь в данном случае главное – это человеческий фактор. Невольно вспоминается даже одна цитата: «Люди думают, что будут счастливы, если переедут в другое место, а потом оказывается: куда бы ты ни переехал, ты берешь с собой себя».

Анастасия Новикова