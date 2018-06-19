В Шымкенте пропал 68-летний Хан Вячеслав Петрович, передаёт МИА «Казинформ».

Информация о его пропаже появилась на странице Клуба добряков в Instagram. По словам дочери пропавшего, он выехал из дома на своём велосипеде, и с тех пор о нем не было вестей. Мужчина проживал в доме один.

«Мы вернулись в город в воскресенье, звонили ему домой, но он не взял трубку. Думали, устал, поэтому не берет. На следующий день, когда он снова не ответил на звонок, мы поехали к нему домой, но там его не было. Был открыт гараж, и не было велосипеда. Мы искали его в больницах, вчера обратились в полицию, и сегодня со следователем искали, клеили фотографии», — рассказала дочь пропавшего Наталья.

В случае появления какой-либо информации, родственники просят сообщить по номеру 87017771224.