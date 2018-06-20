Пропавший в Шымкенте В. Хан умер в больнице. Выяснилось, что 14 июня 68-летнего Вячеслава Хана сбила машина, когда тот ехал на велосипеде.

Пострадавший был госпитализирован в БСМП. Пять дней он пролежал в коме. Врачи искали родственников, но не нашли. Они были в отъезде. По словам врачей, мужчина получил сильную травму головы.

В управлении дознания ДВД ЮКО начато досудебное расследование по факту ДТП, в котором столкнулись автомашина «Тойота камри» и велосипедист.

19 июня из МПС ДВД области в управление дознания поступил материал о ДТП, которое произошло на территории Абайского района г.Шымкент 14 июня. В результате столкновения автомобиля и пожилого велосипедиста, последний поступил в реанимационное отделение больницы скорой помощи. Спустя 5 дней пенсионер, не приходя в сознание скончался в больнице.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДВД ЮКО по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортными средствами». Начато досудебное расследование. Дознавателями назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, сообщила пресс-служба ДВД ЮКО.

Напомним, что информация о его пропаже появилась на странице Клуба добряков в Instagram. По словам дочери пропавшего, он выехал из дома на своём велосипеде, и с тех пор о нем не было вестей. Мужчина проживал в доме один.

Приносим соболезнование семье.