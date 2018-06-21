По мнению главы Нацбанка, ослабление тенге на валютном рынке зависит от двух факторов — это ослабление всех развивающихся рынков и сезонности.

При обсуждении на пленарном заседании Сената Парламента РК законопроекта «О валютном регулировании валютном контроле» депутаты поинтересовались у главы национального банка РК Данияра Акишева текущей ситуацией с курсом валют, передает корреспондент Zakon.kz.

«Вы знаете, что с 2015 года в Казахстане действует свободно плавающий режим обменного курса. Это означает, что Нацбанк не вмешивается на валютных торгах и курс формируется исключительно на основе спроса и предложения. Происходящее сейчас, мы считаем, это элемент нестабильности на всех развивающихся рынках. Во всем мире все развивающиеся валюты, к сожалению, ослабляются против доллара», — сказал Д. Акишев.

По его словам, Казахстан не является исключением.

«Мы являемся страной с открытой экономикой, интегрированной в мировые процессы, мировые финансовые рынки и, соответственно, эти процессы так же влияют на Казахстан. Если вы видите, то все крупные развивающиеся страны — Россия, Турция, Аргентина и другие страны также сейчас постепенно девальвируют свои валюты. Происходит ослабление. Тенге так же среагировал, но мы видим, что степень волатильности тенге намного ниже. В первую очередь, я думаю, потому что все-таки интеграция только-только начинается, с учетом волатильности, которая есть на других рынках, ее нет», — пояснил он.

«Макроэкономические фундаментальные факторы, которые влияют на курс в первую очередь это цена на наши экспортные товары — в первую очередь на нефть, остается очень высокой. Это означает, что платежный баланс у нас стабилен и никаких дисбалансов по притоку или оттоку капитала нет, и скорее всего не предвидится. Поэтому мы думаем, что в настоящее время это два события в одной точке сошлись. Первое — ослабление всех развивающихся рынков, второе — это сезонный фактор», — добавил председатель финрегулятора.

Как он уточнил, в июне «у нас всегда есть повышенный спрос на иностранную валюту, прежде всего, со стороны населения».

«Люди едут в отпуска, получают выплаты, отправляют детей учиться за границу и покупают для этого иностранную валюту. Я хотел бы отметить, что те, кто покупают валюту для таких нужд, имеют на это право и, пожалуйста, пусть они это делают. Остальным же гражданам я бы рекомендовал не бегать по обменникам, потому что и в прошлом году такая же ситуация происходила летом. Там, если вы помните, курс тенге так же ослабел до значения больше 340 тенге за доллар, но потом он укрепился до 320 тенге за доллар», — сообщил Д. Акишев.

«Такая ситуация так же не исключается. Тех, у кого нет в настоящее время затрат в иностранной валюте, я бы рекомендовал сейчас не осуществлять операции на валютном рынке», — заключил глава Нацбанка.