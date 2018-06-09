В Шымкенте завершился международный теннисный турнир серии АТР «Shymkent Challenger». В финале сошлись представители: Германии Янник Ганфманн и Доминиканской Республики Роберто Кид Субьерви.

Игра получилась захватывающая и напряженная. После двухчасового розыгрыша определился победитель. Со счетом 7:6, 4:6, 6:2 победу вырвал немецкий теннисист Янник Ганфманн.

Напомним, что в напряженной борьбе за первенство в АТР «Shymkent Challenger» сошлись около сотни спортсменов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. В престижном турнире принимали участие и четверо казахстанских теннисистов — это Денис Евсеев,Тимур Хабибулин, Роман Хасанов и Александр Недовесов. Трое из них, уступив своим соперникам, рано выбыли из одиночного разряда. Стойко держался в сетке Александр Недовесов. Но, к сожалению, и он выбыл из одиночной сетки. В четвертьфинале Недовесов проиграл боливийскому теннисисту Уго Дельену.

Призовой фонд АТР «Shymkent Challenger» составил 50 тысяч долларов. Теперь, спортсмены, в том числе и казахстанские отправятся на аналогичный турнир серии АТР в Алматы.