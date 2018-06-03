Популярный проект «Песни» завершился. На финальном концерте продюсеры Тимати и Макс Фадеев определили для себя талантливейших участников. А по итогам зрительского голосования выбран обладатель 5 млн рублей. Увы, но главный приз так и не достался девушке из Шымкента Наzиме (Назима Джанибекова). Самым сильным участником в итоге был признан певец TERRY (Олег Терновой). После объявления победителя Олег еще долго не мог прийти в себя. Он очень эмоционально поблагодарил наставника своей команды Тимати за доверие, отметив, что посвящает победу маме и родному Ташкенту.

Не заключили с Наzимой и контракт на продвижение. По решению продюсеров контракт с лейблом Black Star достался самому молодому, но безумно талантливому музыканту DanyMuse. Артист был шокирован и обрадован столь приятной новостью, которую озвучил его продюсер ТИМАТИ. Максим Фадеев, в свою очередь, решил продолжить сотрудничество с Кристиной Кошелевой, которая, по признанию самого продюсера, зацепила его с первых нот на кастинге

Тем не менее авторитетный российский исполнитель Тимати считает, что казахстанская певица Назима Джанибекова единственная, кто реализовал себя на шоу «Песни на ТНТ». Музыкант осыпал исполнительницу комплиментами после того, как она спела в финале песню «Беги».

«Для меня «Беги» это самый сильный номер и просто фантастический финал! Дорогие подписчики, простите, что у меня хреново получалось все это время скрывать отсутствие фаворитов. С самого начала проекта именно она мой главный фаворит! С первого выступления на кастинге, я разглядел молодого, талантливого профессионала, с которым, оказалось, работать одно удовольствие! Для меня она лучшая и единственная, кто со старта смог реализовать в рамках шоу себя на все сто процентов! Наверное это та причина, по которой наша команда так увлеченно писала для нее весь проект, не дав исполнить авторских песен, хотя они были. Машина — да, но очень элегантная и быстрая — Ламборгини например. Этот номер и эта песня… без слов…» — написал он у себя на странице в Instagram (орфография и пунктуация сохранены).

Назима – достойно показала себя в процессе шоу. Отлично отработала: внешность, голос, пластика. Итоговый номер «Беги» идеально показал её образ, восточную силу, которая скрывает глубину души.

Назима Джанибекова родилась 27 лет назад в Шымкенте. С самого детства будущая звезда стремилась к успеху и славе. При этом она получила высшее образование в сфере юриспруденции в Астане.

Девушка много работала и всеми силами старалась войти в созвездие казахстанских селебрити. Но ей не суждено было стать известной на родине. В 2011 году артистка принимала участие в казахской версии «Фабрики звезд», где стала финалисткой шоу, но одержать победу не смогла.

Несколько лет назад Назима принимала участие в проекте «Хочу стать Звездой», главным продюсером которого была Асель Садвакасова. По признанию девушки, проект оставил у нее не очень хорошее впечатление, но благодаря ему в 2014 году Джанибекова стала участницей гелз-бенда ALTYNGIRLS, однако проработала в коллективе чуть больше года. Из Алматы девушка буквально сбежала замуж в родной Шымкент, но вскоре развелась, когда дочке певицы было всего два месяца.

Премьера проекта «Песни на ТНТ» состоялась на канале 10 февраля 2018 года. Участники шоу боролись за контракт с музыкальным лейблом и главный приз в размере 5 000 000 рублей. В качестве продюсеров проекта выступали Максим Фадеев (лейбл MALFA) и Тимати (лейбл Black Star).

Назима подала заявку на участие в конкурсе за 12 часов до закрытия регистрации. У нее не было денег на поездку в Москву на прослушивание, но с билетами и прочими тратами девушке помогла сестра Гульжан, и не прогадала – Назиму в Москве ждал успех. После своего дебюта на ТНТ Назима проснулась знаменитой.

Прослушивание не далось певице легко. У участников была всего одна минута, чтобы показать, на что они способны. Назима исполнила песню «Мамасита», написанную казахстанским рэпером Jah Khalib, и смогла впечатлить жюри: Тимати, Павла Волю и Макса Фадеева. При этом рэп – совершенно новый для нее жанр.

«В Москве очень многие интересовались, из какого города я приехала. Звучали такие фразы, как: «Казахи такие талантливые!» Безусловно, от этого не может не распирать от гордости», – рассказала Назима в одном из своих интервью.

Судя по всему, певица не останется без работы, ведь сам Тимати уже пишет для нее песни. А последнее выступление казахстанской участницы он выложил на своей странице в инстаграме.