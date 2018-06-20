Депутаты Мажилиса назвали историческим событием решение Президента об образовании Туркестанской области и закреплению за Шымкентом статуса города республиканского значения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Я искренне поздравляю не только жителей Туркестана, всех казахстанцев с этим событием. Это большое событие. Туркестан — это же один из наших духовных центров. Причем не только для казахского народа, но и для тюркского мира. Это начало нашей истории и начало истории многих тюркских народов», — выразил мнение депутат Мажилиса.

Он отметил, что город Туркестан и Туркестанская область выходят на новый уровень развития. «Для жителей региона это означает и особое внимание, и особый импульс для развития. Во-вторых, с точки зрения экономики, мегаполисы — это доказано исторически — они способны самообеспечивать.

Мегаполис сам себя воспроизводит и не теряет ни в качестве товаров, ни в оборотах, ни в доходах. К примеру, Алматы, когда столица оттуда перешла в Астану, Алматы ничуть хуже не стал, может быть, наоборот, он разгрузился от излишней политизации и стал процветающим рыночным городом. Туркестан, как портовый город, находится на границе с нашим южным соседом. Я уверен, Шымкент дальше будет развиваться спокойно и успешно», — отметил мажилисмен.

Азат Перуашев предположил, что в регионе не исключено повышение цен на недвижимость. «Да, наверное, определенные колебания на рынке недвижимости в городе Туркестан будут. Это еще и связано с тем, что сейчас будут переводиться госорганы, будут люди там арендовать квартиры, гостиницы. Но в целом мы же должны понимать по опыту Астаны, как делаются такие переносы. Сейчас Туркестан получит новый большой импульс для жилищного строительства. Так что от этого выигрывают все», — резюмировал Перуашев, поздравив жителей Туркестанской области.

Депутат Меруерт Казбекова подчеркнула, что теперь Туркестану будет уделяться большее внимание и выделяться финансирование. «Новое — это хорошо забытое старое. Туркестан — это исторический город, это Мекка. Я думаю, что именно в таком городе, святом месте, что здесь теперь областной центр — это будет новый виток развития этой области», — сказала депутат Меруерт Казбекова.

«Это политическое решение во имя роста, развития нашей страны. Если сравнить, за короткое время у нас третий мегаполис появился. Когда мы объявляли нашу государственную независимость, у нас Алматы был миллионным городом, а теперь и Шымкент миллионный город. Туркестанская область — это новая возможность в условиях роста, особенно для молодого поколения. Базовая отрасль — туризм, все направления сельского хозяйства, АПК можно там развивать», — сказал мажилисмен Куаныш Султанов.

Депутат Мухтар Ерман отметил, что весь депутатский корпус поддержал и высоко оценил решение Главы государства о создании Туркестанской области. «Если мы посмотрим на потенциал Шымкента и новой Туркестанской области, что мы увидим: во-первых, в Шымкенте и области сосредоточены крупные объекты промышленности и образования. Опять-таки, по инициативе Главы государства в 90-е годы именно в Туркестане был создан университет, который сейчас занимает серьезные позиции в рейтинге университетов Казахстана.

По транспорту и логистике построена новая трасса «Западная Европа — Западный Китай», которая проходит через территорию Южного Казахстана и идет на запад. (…) Конечно, будут возникать вопросы, связанные с уточнением отдельных позиций в законодательстве. По мере того, как эти вопросы будут приходить к нам в сформулированном виде, мы будем принимать их в работу», — выразил мнение депутат Мухтар Ерман.

Напомним, чтд 19 июня Нурсултан Назарбаев подписал указ «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан», который закрепил за Шымкентом статус города республиканского значения.

Эта административная единица будет 17-м регионом нашей страны. Областным центром стал Туркестан. Административный центр Южно-Казахстанской области перенесен из Шымкента в Туркестан, Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую область.