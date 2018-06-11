По данным исследовательской компании iHS Markit, уже через 2 года число активных смартфонов в мире вырастет до 6 млрд устройств. Это значит, что у 75% мирового населения где-то рядом будет находиться работающий смартфон.

Чем больше смартфонов — тем больше контента в Интернете. Сайт http://www.internetlivestats.com/ ведет ежесекундный подсчет происходящего в Интернете. По данным этого ресурса, в Сети есть уже почти 1,9 млн сайтов. Каждую секунду люди грузят в Instagram по 849 фотографий и просматривают 74 тысячи видеороликов в Youtube.

Этот огромный поток информации несет в себе как благо – возможность общаться со всем миром, получать образование, развивать свои интересы, так и различные угрозы. И если взрослые как-то еще могут контролировать и выбирать, что смотреть или не смотреть, то для ребенка определить безопасный контент не так то просто.

«Лаборатория Касперского» два года назад провела международное исследование и изучила поведение детей в Интернете. Исследование показало, что больше половины российских детей скрывают свои активности в Сети, которые бы насторожили родителей. В 92% случаях подростки скрывают просмотр неподходящего по возрасту контента, общение с незнакомцами, участие в кибербуллинге.

Самая первая реакция — запретить выход в Интернет. Но запрет — не всегда значит защита. Он, скорее, способен только подстегнуть интерес и любопытство ребенка. По данным исследования «Лаборатории Касперского», большинство опрошенных детей и подростков хотели бы говорить с родителями о киберугрозах, чтобы чувствовать себя защищенными.

Поэтому мы советуем вам поговорить с вашими детьми и установить вместе с ними разумные правила, опираясь на 4 принципа: доверие, соблюдение границ, контролируемая свобода, общение.

Доверие. Расскажите вашему ребенку, что Интернет – это продолжение нашей с вами жизни. Поэтому, как и в обычной жизни, в ней много всего полезного и интересного, но много и небезопасной информации. Приведите примеры разного контента (видео, фото, статьи) и объясните, какое они могут оказать влияние на изменение настроения, на самооценку, на восприятие мира.

Границы. Договоритесь с ребенком, что смартфоном он пользуется только в определенное время и посещает только определенные сайты. Объяснить это можно тем, что у него есть обязанности по учебе, помощи по дому и т.д.

Контролируемая свобода. Обсудите, что можно делать в Интернете, а что просто опасно. Например, не стоит передавать личные данные (номер телефона, адрес, фото, пароли от личных страниц, пин-коды и др.) незнакомцам, договариваться о встречах с виртуальными знакомыми, нажимать на баннеры и всплывающие окна во избежание мошеннических угроз.

Общение. Каждый ребенок рано или поздно создаст аккаунт в соцсетях. Постарайтесь стать ему еще и виртуальным другом. Отслеживайте настроение публикаций вашего ребенка, интересы, но не будьте навязчивым, ставя лайки на все подряд и показывая позицию «я за тобой слежу». Расскажите об опасностях в соцсетях и о правилах поведения в виртуальном пространстве.

Сейчас доступен большой выбор программ на смартфоны, планшеты и компьютеры по защите инфо-пространства ребенка в Сети в помощь родителям. Например, услуга «Родительский контроль», которая защищает смартфон ребенка:

От вирусов

Блокирует нежелательные и мошеннические сайты

Фильтрует входящие звонки и SMS

Определяет приложения, разрешенные к использованию ребенком

Устанавливает промежутки времени, в которых ребенок может пользоваться смартфоном

Предоставляет отчет по активности ребенка в Интернете и в соц.сетях (Вконтакте, Facebook)

Определяет местонахождение смартфона

Услуга «Родительский контроль» от компании «Кселл» и «Лаборатории Касперского» доступна для абонентов Kcell и Activ. «Родительский контроль» включает в себя продукты Kaspersky Safe Kids и Kaspersky Internet Security для Android.

«Желание оградить детей от слишком смелых действий в Интернете – естественное стремление каждого родителя. В Сети действуют те же правила, что и в жизни: детям нужно познавать мир, а родителям — объяснять им, где могут подстерегать опасности, и направлять их. С продуктами «Лаборатории Касперского» этот процесс станет гораздо проще»», — говорит Евгений Питолин управляющий директор офиса «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Средней Азии и Монголии.

«Дети быстро учатся новому, в том числе и в Интернете, где так много интересного – обучающие видео, онлайн-игры, мультфильмы, сериалы, среди которых, к сожалению, встречается и нежелательный контент, «Родительский контроль» — это услуга для безопасности детей и спокойствия родителей. Мы рады запуску этого сервиса в нашей экосистеме продуктов совместно с «Лабораторией Касперского», чтобы предлагать нашим клиентам современные и технологичные мобильные продукты», — отметила Наталья Еськова, руководитель отдела коммуникаций АО «Кселл».

Сервис стоит 33 тенге в сутки, два дня можно потестировать сервис бесплатно без абонентской платы. «Родительский контроль» для пользователей Android можно установить по ссылке http://bit.ly/Control_Android, для пользователей iOS по ссылке http://bit.ly/Control_iPhone. Подключение услуги при помощи USSD *737#.

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