Институт Уполномоченного по правам ребенка, по мнению детского омбудсмена Загипы Балиевой, должен уйти от финансовой зависимости от Парламента.

Депутат мажилиса парламента РК Загипа Балиева вынесла на всеобщее обозрение самые актуальные проблемы в области защиты прав ребенка и внесла ряд интересных предложений для улучшения положения детей в республике. И в этой сфере, оказывается, многое упирается в денежные вливания.

Так, одно из предложений Балиевой – начать финансировать институт Уполномоченного по правам ребенка. По ее словам, она, занимая эту должность, работает на общественных началах. Правда, ресурсами ей помогает Парламент. А потому любой другой человек, не располагающий такой поддержкой, столкнется с нехваткой финансовых ресурсов.

«Необходимо решить вопрос полноценного бюджетирования института уполномоченного по правам ребенка. Парижские принципы требуют, чтобы национальное учреждение располагало инфраструктурой, обеспечивающей бесперебойное осуществление его деятельности, в частности достаточным финансированием. Оно позволит национальному учреждению иметь свой персонал, свои помещения, с тем, чтобы оно могло независимо от Правительства», — сказала Балиева.

«Не знаю сколько мне глава государства доверит быть Уполномоченным по правам ребенка, но, я надеюсь, последующие, кто придет на эту должность, будут иметь организованный институт. Логичным и последовательным шагом может стать вопрос о разработке специального самостоятельного закона по уполномоченным по правам ребенка в РК, где конкретно будут описаны его полномочия.

Такая практика в мировой системе более распространена и признается более высоким стандартом при учреждении независимого правозащитного учреждения», — подчеркнула она.

И отметила, что без помощи волонтеров и неправительственного сектора, она «не справилась бы одна». Загипа Балиева обратила внимание, что международные организации положительно отзываются о проводимой Казахстаном работе в области защиты прав детей.

Подростковый суицид

Высоко оценила детский омбудсмен работу экстренной телефонной службы «111». По данным Балиевой , сотрудники службы в 2017 году смогли отговорить 104 ребенка от попытки суицида.

«Укрепилась работа экстренной службы «111». Надеюсь, этот телефон скоро станет аналогом американского «911», потому что к нам звонят не только дети. Даже некоторые коллеги столкнулись с той ситуации, когда из многих телефонов, единственный телефон, который мгновенно ответил — это 111. Благодаря ему мы спасли жизнь человеку», — сказала она.

Дети в Казахстане стали реже идти на самоубийство. По данным Загипы Балиевой, за 4 года случаев суицида стало на 66 меньше.

«Ежегодно мы теряем детей в результате суицида. Идет тенденция к снижению. Если в 2013 году было 200 детей, совершивших самоубийство, то в 2017 их 136. Да, цифры идут на снижение, но было бы безнравственно говорить об этом в восхитительной форме. 136 жизней — это жизни наших детей.

Что мы делаем неправильно? Почему государственные меры не приносят должного удовлетворения? Почему происходит детская смертность в спокойном мире без войн, без рвущихся снарядов. Самое страшное, что дети погибают в окружении родных и близких, в больницах, школах, дворах — там, где по сути находится территория государства, семьи, общества. Территория обязана быть безопасной комфортной и защищенной», — констатирует Балиева.

И отмечает, что вопрос насилия над детьми остро стоит во всем мире, но в тоже время эта проблема находится в тени, потому как не все готовы говорить об этом публично. По ее данным, только в 2017 году в Казахстане было убито 26 детей. Ежегодно в ДТП погибает свыше 200-300 детей, за последние пять лет в водоемах утонули 1059 малышей, в результате пожаров погибло 227 детей.

«Казахстан говорит об этом открыто, принимает все меры, за что получает высокую оценку. Но мне хотелось бы, чтобы наша страна получила высокую оценку за то, что в нашей стране, как в Норвегии, за 2015 год на дорогах не погиб ни один ребенок, ни один ребенок не умер в больницах, ни один ребенок не подвергся жестокому избиению», — сказала она.

Насилие в отношении детей по данный ВОЗ

Загипа Балиева приводит данные анализа результатов исследования ВОЗ по распространенности насилия в отношении детей, который был проведен в 96 странах. По итогам, специалисты вывели, что 1 млрд несовершеннолетних детей по всему миру, (а это больше половины всех детей планеты от 2 до 17 лет) за год подвергались эмоциональному, физическому и сексуальному насилию. ВОЗ отметил, что риск сексуального насилия особенно велик для девочек.

«В масштабе всего мира почти каждая третья девочка-подросток в возрасте от 15 до 19 лет, а это 84 млн человек, стала жертвой эмоционального, физического и сексуального насилия, совершаемого ее мужем или партнером», — поделилась информацией она.

В мире около 40 млн детей подвергаются жестокому обращению, ежегодно около 10 млн детей становятся свидетелями домашнего насилия. По оценкам ЮНИСЕФ, 2 млн детей погибли в результате семейных конфликтов в течение последних 10 лет, а 6 млн детей получили травмы и стали инвалидами. 5,6 млн детей не дожили до своего пятого дня рождения в 2006 по вине предотвратимых причин.

«По оценкам других экспертов, ежегодно происходят 41 тысяча убийств детей до 15 лет. По данным ЮНИСЕФ, каждые пять минут в мире убивают ребенка, то есть количество детей-жертв насилия гораздо выше.

Убийства занимают первое место в первой пятерке частой причины смерти среди подростков, причем 80% виновников убийств — это мальчики и юноши. В 2012 убийства стали причиной смерти примерно 95 тысяч детей и подростков до 20 лет, это почти каждая пятая жертва убийства», — рассказала Балиева.

Самоубийство – третья по статистике смерть среди подростков, подвергшихся насилию по всему миру. Помимо этого, многие дети становятся жертвами эмоционального, психологического насилия и пренебрежительного отношения. 385 млн детей живут в нищете, и 264 млн детей не посещают школы, являясь при этом потенциальными жертвами насилия и жестокого обращения.

Смертность среди детей

«В Казахстане за последние 10 лет статистика смертности среди детей имеет общюю тенденцию к снижению, однако ситуация остается тревожной. В 2008 году умерло 10 129 детей, в 2017 году эта цифра составила 5 355 детей, то есть почти вдвое стало меньше детских смертей.

Анализ говорит о том, что снижение произошло в результате уменьшения количества умерших от болезней. Количество детей, погибших от внешних причин в результате ДТП, утоплений, пожаров, суицидов и убийств, по-прежнему остается очень высоким», — заключила она.

По данным Балиевой, уровень детской смертности в Казахстане превышает показатели стран Европы в 2-3 раза. Несмотря на то, что минздрав достиг своих показателей в этой части.

Показатели смертности по сравнению с другими странами остаются у нас на очень высоком уровне – 11,3%, когда в Дании это 3%, Германии — 3,30%.

Она также обратила внимание на рост детской заболеваемости и инвалидности. Так, по ее данным, за последние 5 лет заболеваемость школьников выросла на 22%. А в 2015-2016 г. наблюдалось увеличение заболеваемости органов дыхания, нервной системы, пищеварения, системы кровообращения, новообразования, психические расстройства и расстройства поведения, травмы и отравления.

«Самый высокий процент – новообразования (30%). И это нас должно насторожить. Государство со своей стороны делает все. Мы должны подумать, это, наверное, целая система, целый комплекс, начиная от правильного питания, когда малыш находится в утробе мамы, правильное поведение мамы, физподготовка и т.д. И поэтому мы начали совместно с Минздравом разрабатывать дорожную карту, буклет молодой мамы», — заключила она.

Государственная программа по вопросам защиты детей

Загипа Балиева считает, что Казахстану необходима государственная программа по вопросам защиты детей. И написать программу мало, кто-то должен контролировать ход ее исполнения.

«Должен быть единый госорган, который будет заниматься вопросами семьи, детей и молодежи. Пока у нас такого органа нет. У нас проблемами семьи, детей и молодежи занимаются разрозненные 11 госорганов.

У нас есть комиссия по делам женщин и демографическому развитию, у которой есть великолепная концепция, но у комиссии только рекомендательный характер, а нужен стратегический и государственный план, который будет поставлен под контроль, и который будут реализовывать как госорганы, так и региональные местные исполнительные органы, все структурные подразделения», — сказала она.

Помимо этого, она предложила ввести рейтинг акимов по состоянию защищенности детей и проблемам детства в целом, по аналогии с экономической успеваемостью. Она отметила, что будет рекомендовать правительству системно пересмотреть вопросы контроля защищенности детей. И выразила надежду, что ее коллеги из депутатского корпуса ее поддержат. Тем более, что подобный опыт есть.

За 2 года на пленарных заседаниях мажилиса в адрес Правительства и профильных министерств ею совместно с коллегами было направлено 9 депутатских запросов по проблемам детства. Уполномоченный по правам ребенка сотрудничает с представительствами ЮНИСЕФ, международные тюремные реформы в ЦА, ЕС в РК, страновыми агентствами ООН.

При поддержке мажилиса была создана постоянная платформа. Это конференция «Казахстан дружественный к ребенку». Проведено 4, 2 из них — международные. В рамках конференции сформировано 13 диалоговых площадок по правам детей. В их составах представители практически всех госорганов, НПО, детских и молодежных объединений и детей.