11 классник покончил жизнь самоубийством в Шымкенте

12 мая 2024 года в Шымкенте произошла трагедия, ученик 11 класса совершил суицид в собственном доме.

Согласно информации, предоставленной управлением образования города, погибший школьник отличался активностью и имел хорошие оценки, сообщает Otyrar.kz.

Он не был зарегистрирован на учете и, по данным администрации учебного заведения, не имел конфликтов с одноклассниками.

В связи с этим инцидентом представители компетентных органов проводят следственную работу.

Также возбуждено уголовное дело, и назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин трагедии.