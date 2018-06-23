Более 100 спортсменов из 9 стран собрал в Шымкенте корт Национального теннисного центра.

В Шымкенте прошел традиционный международный турнир «Shymkent ITF International Junior Tournament».

Отметим, турнир для нашего города стал традиционным и проводится третий год подряд. В нем приняли участие более 100 спортсменов 9 стран (Австралия, Турция, Россия, Великобритания, Швеция, Узбекистан, Индия, Япония, Казахстан).

Финальная игра турнира состоялась 23 июня в 10 утра. Старт началу боя дал глава Шымкента Габидулла Абдрахимов.

А в финальном поединке за звание лучшего игрока турнира встретились воспитанник шымкентской школы тенниса Достанбек Ташпулатов и спортсмен из Турции Сенгул Бора. Победу со счетом 2:1 одержал шымкентец Достанбек Ташпулатов. Отметим, после успешного выступления на неофициальном чемпионате мира Orange Bowl International Championships в городе Плантейшен (штат Флорида, США) в обновленном рейтинге ITF Juniors Достанбек вошел в ТОП-50 лучших теннисистов мира. Кроме того, сейчас он – 118-я ракетка мира.