Специальная комиссия определяется со всеми вопросами.

В кулуарах правительства РК министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов сообщил, что в настоящее время вопрос о том, какой области или городу будет присвоен 17-ый автомобильный код, находится на стадии обсуждения, передает корреспондент Zakon.kz.

«Сейчас определимся. Новый, кто образовался — тому дадим», — сказал К. Касымов.

Также он ответил на вопрос о том, где будут расположены департаменты внутренних дел Туркестанской области и Шымкента.

«Сегодня комиссия выйдет и будет определяться по территории. ДВД Шымкента переедет в новое здание ДВД. А по Туркестанской области вопрос еще не решен. Будем определяться на месте», — подчеркнул глава ведомства.