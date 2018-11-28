Сенаторы одобрили миллиардную смету МВД на аренду жилья для участковых Рост бюджетных запросов и корректировка макропоказателей вызвали многочисленные правки в проект трёхлетнего бюджета страны.

Уточнение макропараметров республиканского бюджета на 2019-2021 годы привело к уменьшению поступлений в казну на 70,3 млрд тенге (из них 22,4 млрд в следующем году). Однако, несмотря на это, дефицит вырастет на 33 млрд тенге, что говорит о больших бюджетных баталиях, которые состоялись в сенате в минувший понедельник, 26 ноября, передает abctv.kz.

Нежелание госорганов расставаться с прежним уровнем жизни привело к тому, что рост трат планируется покрыть за счёт правительственного резерва (снизится с 114,3 млрд до 77 млрд тенге), бюджетных изъятий из регионов-доноров (плюс 1,3 млрд тенге в 2019 году), а также секвестра расходов на новые инициативы в 2020-2021 годах на 70,1 млрд тенге.

Примечательно, что сенаторы поддержали предложения «весом» в 150,6 млрд тенге (50,5 млрд в 2019 году). Деньги в основном пойдут на реализацию поручений главы государства по вопросам модернизации судебной системы и деятельности органов внутренних дел (123,8 млрд тенге, из которых 13,1 млрд в следующем году).

Как следует из раскрытия проекта бюджета в обновлённой версии, эта смета предусматривает выплату компенсаций сотрудникам строевых подразделений дорожно-патрульной полиции, участковым инспекторам полиции и участковым инспекторам по делам несовершеннолетних. Напомним, ранее о необходимости таких выплат в рамках реформирования системы МВД говорил министр Калмуханбет Касымов. В сторону повышения скорректированы расходы на оклады сотрудников полиции с 1 июля 2019 года. На эти цели, по расчётам, уйдёт до 136,2 млн тенге уже в следующем году.

Есть изменения в проекте бюджета, связанного с развитием города Шымкента и Туркестанской области в связи с обретением ими новых статусов. На 2019 год на выравнивание бюджета Шымкента и содержание учреждений ДВД, переданных из области городу, одобрена сумма в размере 1,2 млрд тенге. Также в предстоящем году предложено выделить 917 млн тенге на строительство систем водоснабжения и реконструкцию канализационных и водопроводных сетей населённых пунктов Туркестанской области (в основном в Мактааральском и Сарыагашском районах – 591 млн и 326 млн тенге соответственно).

Другой обновлённой статьёй расходов казны на 2019 год станет исследование «Уровень и качество жизни казахстанцев» стоимостью 171,4 млн тенге, администратором которой станет Администрация президента. Министерство общественного согласия получит дополнительно 190 млн тенге, из которых 153 млн планируется направить на экспертно-аналитическое сопровождение имплементации Целей устойчивого развития ООН в Казахстане; 37 млн тенге – на разработку и внедрение информационной системы управления проекта в рамках автоматизации и учёта и анализа проекта «Рухани жангыру». Вырастет в следующем году финансирование Фонда поддержки этнических казахов «Отандастар» за счёт новых проектов на 300 млн тенге.

Вместе с тем есть и неодобренные статьи бюджета. Так, к примеру, сенаторы отклонили норму о строительстве нового здания для Министерства обороны (10 млрд тенге) ввиду не предоставленной ПСД. Также «зарубили» они и предполагаемые затраты по второму этапу строительства сетей газоснабжения в городе Туркестане ввиду идущих судебных разбирательств. После их завершения, обещают сенаторы, финансирование продолжится. К числу неодобренных трат попало строительство комплекса зданий ДВД Туркестанской области на 470 человек, мотивировав, что средства в сумме 174 млн тенге ежегодно на аренду здания для передислоцированных сотрудников заложены.

Кроме того, предложения депутатов предусматривают вопросы: финансирования газификации Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей в общей сумме 7,8 млрд тенге (3,8 млрд в 2019 году); строительство канализационно-очистных сооружений Атырау ( 1 млрд тенге); водоснабжение сёл Акмолинской, Павлодарской, Костанайской, Жамбылской, Туркестанской областей в общей сумме 5,9 млрд тенге (3,7 млрд в следующем году).