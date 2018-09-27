В Шымкенте после получения инъекций в частном медицинском центре скончался пациент.

Как стало известно, семейная пара обратилась в лечебное учреждение, так так мечтала иметь детей. В результате проведенных анализов, медики установили, что забеременеть супруга не может, так как бесплоден ее супруг.

В медицинском центре по улице Алии Молдагуловой в Шымкенте мужчине, по назначению врача, должны были делать уколы. Во время процедуры, по словам родственников, что-то пошло не так. В результате мужчина скончался. Родные уверены, укол был сделан без предварительной пробы.

Рассказывает родственница умершего: «Врач дал назначение. А у него вообще лицензия есть? Мы даже этого не знаем. Медсестра нас обманывает, говорит, что никаких уколов ему не делала. А у него след от укола. Когда приходил четыре дня назад, сказали, что будем делать пробу, но сегодня, оказывается, сделали укол без пробы».

На место происшествия прибыли следователи и криминалисты. Через какое-то время они вынесли три черных полиэтиленовых пакета. Родственники погибшего предполагают, что в них были лекарства и шприцы.

Родственница умершего: «Сказали, если сделать эти два укола внутримышечно, то ваша жена забеременеет. Жена пошла к гинекологу, а ему сделали 6 уколов. В этот момент он сказал: Асия мне что-то нехорошо. Врач его положила на кушетку и поставила капельницу. Во время капельницы он и умер».

В одночасье его супруга стала вдовой. В семье, в которой так долго ждали появления первенца, сегодня поселилось горе.

В ДВД Шымкента прокомментировали произошедшее: «25.09.2018 года в дежурную часть Аль-Фарабийского УВД ДВД г. Шымкента поступило сообщение о том, что в одной из частных клиник скончался житель города».

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что погибший является сотрудником ДВД г. Шымкента. В данное время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 317 УК РК «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».

Бахром Абдуллаев