Экс-начальника миграционной полиции ДВД ЮКО судят за мошенничество, передает Tengrinews.kz.

Главное судебное разбирательство началось 25 июня, в Аль-Фарабийском районном суде Шымкента. На скамье подсудимых полковник полиции — 40-летний Нурдаулет Толегенулы. По версии следствия, он пытался «заработать» и требовал солидную сумму денег с людей, которые хотели получить гражданство РК.

«Толегенулы, являясь должностным лицом, начальником управления миграционной службы ДВД ЮКО, используя свое служебное положение в корыстных целях путем обмана и заранее зная, что выдача гражданства РК не входит в его полномочия, решил совершить мошенничество. Он указал, что может обратиться к знакомым должностным лицам комитета миграционной службы РК и оказать содействие в получении гражданства РК указанными лицами. Он назначил 10 тысяч долларов за каждое лицо без гражданства», — зачитал обвинительное заключение прокурор Туркестанской прокуратуры Арман Утегенов.

Полковника полиции задержали в апреле в собственном кабинете с поличным. Из материалов дела известно, что деньги были обнаружены во внутреннем кармане кителя. При нем были 3 500 долларов и еще 30 тысяч муляжных долларов. Выслушав обвинение, подсудимый полковник вину частично признал, правда, заявил, что обвинения в части подстрекательства дачи взятки другому лицу не признает.

Полковнику полиции предъявлены обвинения сразу по четырем статьям УК РК: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Мошенничество», «Виды соучастников уголовного правонарушения» и «Дача взятки в крупном размере».