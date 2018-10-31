Апелляционная коллегия городского суда по уголовным делам изменила меру наказания бывшему начальнику управления миграционной полиции Нурдаулету Толегенулы, приговорённому к семи годам лишения свободы в июле этого года.

Экс-полицейский был признан виновным по нескольким статьям, в том числе в получении взятки в особо крупном размере. Защита оспорила решение городского суда и подала апелляцию, посчитав приговор несоизмеримо суровым.

Экс-глава областного управления миграционной полиции был задержан в ходе спецразработки оперативно-следственной группой ДКНБ совместно с сотрудниками УСБ ДВД Южно-Казахстанской области в апреле этого года при получении взятки в размере 3 500 долларов США подлинных денег и 30 000 долларов США в виде муляжа, за оказание содействия в получении гражданства Казахстана четырём гражданам Афганистана.

Городской суд признал Нурдаулета Толегенулы виновным по статьям подстрекательство к даче взятки и мошенничество. Но как считает защита осуждённого обвинение по одной из статей было не правомочным, так как денег подсудимый не требовал.

«Мы считаем, что потерпевший имел намерение решить свои вопросы за вознаграждение, но его к совершению преступления никто не подстрекал. Они добровольно шли на это. Поэтому мы считаем, что нет в действиях Толегенулы подстрекательства к даче взятки и что инициаторами передачи денег были потерпевшие. Поэтому просим по части дачи взятки подсудимого Толегенулы оправдать», — выступил адвокат осужденного Шымербай Агабеков.

Как утверждал защитник, на предварительном следствии потерпевший Караибрагимов, передававший деньги экс-полицейскому, неоднократно менял показания, что вызывает сомнение в его искренности. Позже, отвечая на вопросы судьи, Караибрагимов подтвердил, что инициатива в передаче денег исходила от него.

Как объяснил потерпевший, с гражданами Афганистана, которым он пытался сделать казахстанское гражданство, он поддерживал долгие отношения, поэтому и пообещал им помочь.

Сам посредник, Караибрагимов, проходил по делу потерпевшим. Однако, по требованию адвоката осужденного, посредника лишили этого статуса, но в другую категорию не перевели.

Рассмотрев все доводы защиты экс-полицейского и показания потерпевших апелляционная коллегия пришла к заключению, что вымогательства со стороны подсудимого не было и изменила ранее назначенное наказание. Коллегия исключила подстрекательство к даче взятки, оставив в силе статью мошенничество. Таким образом срок наказания Нурдаулету Толегенулы был сокращён с семи до пяти лет лишения свободы.

Данияр Худайбергенов